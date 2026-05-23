Livraison ratée : l’IA au cœur d’une crise chez Pizza Hut

L’intégration de l’IA Dragontail aurait entraîné retards, pertes financières et chute des ventes dans plusieurs restaurants Pizza Hut.

Tl;dr Une franchise de Pizza Hut en Amérique du Nord attaque en justice l’intégration du système d’IA Dragontail, qu’elle juge responsable de graves dysfonctionnements.

Après son déploiement, les livraisons sont devenues plus lentes, les pizzas arrivent froides et les ventes ont fortement chuté, entraînant d’importantes pertes financières.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de crise pour Pizza Hut et relance le débat sur les limites de l’automatisation dans la restauration rapide.

Une IA au cœur du conflit chez Pizza Hut

Derrière la vitrine familière de Pizza Hut, l’arrivée d’une nouvelle technologie ne fait pas que des heureux. En mai 2026, la franchise Chaac Pizza Northeast, qui exploite plus d’une centaine de restaurants sous l’enseigne à New York, New Jersey, Maryland, Washington D.C. et Pennsylvanie, a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Selon le dossier déposé, l’intégration du système d’intelligence artificielle Dragontail, censé révolutionner la gestion des livraisons, aurait eu l’effet inverse : délais rallongés, pizzas froides à l’arrivée et clients mécontents.

L’impact du système Dragontail sur le terrain

Avant cette transformation numérique imposée par le siège, Chaac Pizza Northeast se démarquait nettement au sein du réseau : croissance à deux chiffres des ventes et performance supérieure aux autres franchises locales entre 2020 et 2024. Or, une fois le nouvel outil en place, les indicateurs ont viré au rouge. D’après les éléments avancés dans la plainte, la croissance annuelle des ventes à New York est passée de +10,19% à -9,78%. En tout, ce sont près de 100 millions de dollars qui auraient été perdus en chiffre d’affaires et en valeur d’entreprise.

Malaise grandissant pour Pizza Hut

Cette situation embarrassante intervient alors que la maison-mère Yum! Brands avait déjà annoncé la fermeture prochaine de 250 points de vente au premier semestre. Les critiques formulées contre Dragontail s’ajoutent ainsi à une période agitée pour le géant américain. Le groupe s’est contenté de déclarer : « Puisque cette affaire fait l’objet d’un litige en cours, nous ne pouvons pas commenter davantage pour le moment », tout en assurant qu’une réponse serait apportée par voie légale appropriée.

Des défis techniques aux enjeux commerciaux

Pour mieux comprendre ce qui est reproché au système Dragontail, il suffit de reprendre les principaux griefs évoqués par la franchise :

Délai de livraison accru menant à des produits moins qualitatifs .

. Satisfaction client sérieusement érodée par ces dysfonctionnements .

. Pertes financières considérables sur plusieurs marchés-clés.

Reste désormais à voir si un retour en arrière technologique ou une refonte du dispositif permettraient à Chaac Pizza Northeast de retrouver ses performances passées, ou si cette crise n’est que le symptôme d’un mal plus profond lié à la course effrénée vers l’automatisation dans la restauration rapide.