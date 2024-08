L’IA Gemini de Google peut désormais rédiger des notes pendant vos appels vidéo sur Meet

Cette fonctionnalité devrait s'intégrer facilement à l'écosystème Google, à condition qu'elle fonctionne correctement.

TL;DR Google Meet lance un outil IA de prise de notes.

Disponible en premier lieu pour certains clients Google Workspace.

Intégration accrue de l’IA dans les services Google.

Un assistant de prise de notes intelligent

Google Meet, la plateforme dédiée aux vidéoconférences, dévoile un nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle, baptisé « Take notes for me ». Sa particularité ? Cette fonctionnalité n’est pas conçue pour produire une transcription mot pour mot, mais pour rédiger un compte-rendu contenant les points clés d’une discussion.

L’IA Gemini au cœur de l’innovation de Google

Le cerveau derrière cet outil novateur n’est autre que l’IA Gemini. Cette IA est capable de générer un Google Doc avec les points clés de la réunion. Le document sera sauvegardé dans le Google Drive du propriétaire de la réunion, il peut ensuite être envoyé automatiquement aux participants ou ajouté à l’événement calendaire après l’appel. De plus, si les fonctions d’enregistrement et de transcription ont été activées, des liens y seront inclus.

Premiers bénéficiaires et restrictions d’usage

Les clients Google Workspace dotés des compléments Gemini Enterprise, Gemini Education Premium et AI Meetings & Messaging seront les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité de prise de notes. Néanmoins, son utilisation est pour l’instant limitée à la langue anglaise et ne peut être employée que sur ordinateurs et laptops.

Google et l’intelligence artificielle : une association en constante évolution

La société technologique Google a annoncé l’année dernière son intention d’intégrer davantage l’IA dans ses services. Depuis, elle n’a ménagé aucun effort pour incorporer des fonctionnalités d’IA dans son matériel et ses logiciels. L’assistant IA Gemini est intégré dans Android et dans ses applications Workspace. Cependant, l’efficacité de ces fonctionnalités dépend toujours de la précision de l’IA. Malgré cela, la volonté de Google d’innover avec l’intelligence artificielle reste indéniable.