L’IA de Slack va générer des transcriptions et des notes à partir de vos réunions

La nouvelle fonctionnalité de recherche par intelligence artificielle peut également afficher des résultats en se basant sur la connaissance des fichiers et des applications. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette technologie sur votre quotidien ?

Tl;dr Salesforce lance de nouvelles fonctionnalités IA pour Slack.

Slack IA crée des transcriptions et des notes d’actions lors des réunions.

La fonction de recherche IA de Slack peut désormais fournir des résultats personnalisés.

Un nouvel outil, AI Workflow Builder, automatisera les tâches répétitives.

Avec Salesforce, Slack se dote de nouvelles fonctionnalités IA

Salesforce, le géant des logiciels de gestion de la relation client, vient d’annoncer le déploiement de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) pour l’application de messagerie d’entreprise Slack. L’objectif est simple : automatiser les tâches fastidieuses telles que la transcription.

Slack IA : un assistant virtuel pour les réunions

Parmi ces nouvelles fonctionnalités, on retrouve notamment « Slack IA huddle notes ». Cette fonctionnalité permet de « capturer les points clés et les actions à entreprendre pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur le travail en cours », explique l’entreprise. Ce dispositif semble être une version améliorée d’une précédente fonctionnalité de Slack IA qui récapitulait les points forts d’un canal et générant des résumés pour les discussions en un seul clic.

En effet, lorsqu’elle est invitée à une réunion, Slack IA crée un compte-rendu basé sur l’audio en temps réel et les messages partagés dans le fil de discussion. Elle peut également organiser les notes avec des citations, des éléments d’action et des fichiers partagés dans un canevas. Tous les participants à la réunion peuvent consulter les notes par la suite, même s’ils n’ont pas pu assister à la réunion.

Une personnalisation accrue pour gagner en efficacité

En outre, Salesforce a également mis à jour la fonction de recherche IA de Slack pour qu’elle puisse présenter des résultats uniques à un utilisateur en fonction des fichiers et des applications qu’il a téléchargés sur Slack. Cela inclut les canevas, les transcriptions de clips, les documents provenant d’applications connectées, les fichiers Google et plus encore.

Autre gain de temps : le nouveau « AI Workflow Builder » qui permet d’automatiser les tâches. Par exemple, les utilisateurs peuvent entrer une instruction telle que « envoyer un message de bienvenue aux coéquipiers qui rejoignent un canal » et Slack IA et Workflow Builder généreront cette fonctionnalité sans aucune programmation requise.

Disponibilité des nouvelles fonctionnalités

L’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités Slack IA sont dès à présent disponibles en supplément pour tous les plans d’abonnement. Quant aux modèles de Slack, pré-configurés pour des cas d’utilisation spécifiques tels que la gestion d’un projet, la collecte de commentaires et le traitement des demandes d’aide, ils seront déployés en octobre 2024.