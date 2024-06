L’histoire vraie derrière Wonder, l’adaptation du roman éponyme de R. J. Palacio

Réalisé par Stephen Chbosky, le film Wonder raconte l'histoire émouvante d'August Pullman, un jeune garçon atteint de malformations faciales, qui entre pour la première fois dans une école classique.

Un préquel et une suite à Wonder, intitulé White Bird, est prévu pour le 4 octobre 2024.

Wonder n’est pas basé sur une histoire vraie, mais il s’inspire de plusieurs histoires réelles.

Le film est basé sur le roman éponyme de R. J. Palacio publié en 2012.

Le succès de Wonder

En 2017, Lionsgate a captivé le public avec le film Wonder, une histoire touchante d’un jeune garçon nommé Auggie, joué par Jacob Tremblay, qui est né avec un syndrome de Treacher Collins. Cette rare malformation faciale a fait de sa vie un combat quotidien pour l’acceptation et l’intégration.

L’histoire derrière le film

Wonder n’est pas basé sur une histoire vraie mais tire son inspiration de plusieurs récits réels. Le film n’est pas le récit d’une famille en particulier, mais une compilation de plusieurs histoires entendues par le créateur de Wonder. Il en résulte une oeuvre qui, bien que fictive, résonne avec authenticité et émotion auprès de nombreux spectateurs, en particulier ceux touchés par le syndrome de Treacher Collins.

De la page à l’écran

Wonder, le film, est en fait une adaptation du roman éponyme de R. J. Palacio, publié en 2012. Le livre a été salué pour ses personnages complexes et son histoire touchante, même si certains critiques ont trouvé des défauts dans sa précision et son utilisation du personnage d’Auggie.

La suite à venir

Le succès de Wonder ne s’arrête pas là. Un préquel et une suite intitulé “White Bird” est prévu pour le 4 octobre 2024, avec Bryce Gheisar reprenant son rôle de Julian Albans. Le public attend avec impatience de voir comment cette histoire inspirante se poursuivra.