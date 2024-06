L’histoire de “Wanted 2” et pourquoi la suite n’a jamais vu le jour

"Wanted 2", suite du succès cinématographique de 2008, n'a jamais vu le jour.

Tl;dr Wanted 2, suite du succès cinématographique de 2008, n’a jamais vu le jour.

Des plans initiaux envisageaient d’introduire de nouveaux personnages et factions d’assassins.

L’acteur principal, James McAvoy, a exprimé son intérêt pour une reprise de son rôle.

Malgré les efforts, le projet reste en suspens, principalement en raison de désaccords créatifs.

Le mystère de Wanted 2

En 2008, le film Wanted, basé sur la série de comics de Mark Millar, a fait sensation au box-office. Ce film d’action palpitant, réalisé par Timur Bekmambetov et mettant en vedette James McAvoy, Angelina Jolie et Morgan Freeman, a laissé présager une suite potentielle. Cependant, malgré le succès et les attentes du public, Wanted 2 n’a pas encore vu le jour.

Des plans ambitieux pour la suite

Après l’énorme succès de Wanted, des discussions sur une possible suite ont commencé. En 2011, des rapports ont révélé que Universal envisageait sérieusement de développer Wanted 2. Les plans pour la suite promettaient une nouvelle intrigue, avec l’introduction d’autres fraternités d’assassins et de nouveaux personnages. Cependant, la suite à laquelle les fans aspirent est restée bloquée dans les limbes.

Le projet en suspens

Malgré le potentiel de Wanted 2, le projet est resté stagnant pendant un certain temps. Le réalisateur du premier film, Timur Bekmambetov, voulait développer l’univers de Wanted, mais d’une manière différente. Les divergences créatives ont retardé le développement du film, et le projet a fini par s’évanouir.

Le retour de James McAvoy

James McAvoy, l’acteur principal de Wanted, a exprimé son désir de reprendre son rôle. Lors d’une interview en 2021, il a déclaré : “J’ai toujours eu envie de voir ce qui est arrivé à Wesley Gibson dans le film, Wanted.“. Cette déclaration a ravivé l’espoir d’une suite possible, bien que rien ne soit encore sûr.