LG tease un tout petit module photo pour smartphone avec un vrai zoom optique

LG dévoile un module photo pour smartphone avec un vrai zoom optique. Dans quels smartphones pourra-t-on le retrouver ?

LG ne fabrique peut-être plus de smartphones, mais la marque continue de concevoir des composants pour ces derniers. Sa filiale Innotek vient par exemple de dévoiler un module photo façon périscope offrant un zoom optique 4 à 9 fois. Cela permettrait aux smartphones qui en sont dotés d’avoir une qualité parfaite sur toute la plage du zoom, tout en réduisant la taille et le nombre de modules nécessaires.

Samsung a développé un module photo similaire, une optique pliée, avec un zoom quatre fois, intégré dans son Galaxy S20 Ultra. LG Innotek avait intégré une version précédente de ce module dans le smartphone Sony Xperia 1 IV.

La plupart des appareils photo de smartphones utilisent des configurations de zoom hybride qui combinent zoom numérique et plusieurs modules. Certains grossissements (2x, 3x, 10x, etc.) utilisent des objectifs individuels, avec un zoom numérique pour remplir les trous (2,5x, 4,5x, etc.). Résultat de l’opération, la résolution du capteur et les détails peuvent être considérablement réduits.

L'”Optical Zoom Camera” de LG, cependant, contient un mécanisme avec des composants mobiles, similaire à ce que l’on peut voir sur un objectif zoom d’un appareil photo réflex ou mirrorless. Celui-ci opère rapidement et précisément, de l’ordre du micromètre, selon LG, tout en préservant l’autonomie. L’ensemble dispose aussi d’un stabilisateur optique d’image intégré pour réduire le flou, ce qui est souvent un problème pour les téléobjectifs qui amplifient les mouvements des mains.

Avec un tel module, un capteur garderait sa résolution complète même en zoom 4 à 9 fois, fournissant davantage de détails sur les images. LG vantait aussi la finesse de son module, pour réduire la taille de l’excroissance du module complet à l’arrière de l’appareil.

L’entreprise s’est associée à Qualcomm pour intégrer la technologie dans la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2. “Cela viendra améliorer l’affinage de la qualité d’image pour les optiques, pour des fonctions comme l’auto-focus, l’auto-exposition, l’auto-balance des blancs et bien plus encore. Les utilisateurs pourront faire une mise au point rapide. Et les photos et vidéos auront une qualité d’image époustouflante”, écrit LG.

Ce nouveau module apparaîtra dans certains smartphones présentés au CES 2023, à partir du 3 janvier prochain. LG n’a pas mentionné la moindre marque, encore moins modèle, mais on connait déjà plusieurs smartphones qui arriveront bientôt avec la puce Snapdragon 8 Gen 2. C’est le cas des OnePlus 11, Xiaomi 13, Motorola X40 et Oppo Find X. Apple est aussi un grand client de LG Innotek et pourrait utiliser ce module zoom dans ses futurs iPhone 15, selon de précédents rapports.