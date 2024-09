LG dévoile une manette Bluetooth ultra-réactive conçue avec Razer et MediaTek : une révolution pour le cloud gaming ?

LG dévoile un aperçu d'une manette Bluetooth ultra-réactive conçue par Razer - serait-ce une révolution pour le gaming en cloud ? Restez branchés pour découvrir comment cela pourrait changer la donne.

Tl;dr LG a présenté un prototype de manette Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL).

La manette, développée avec Razer et MediaTek, vise à réduire significativement le délai d’entrée pour les jeux basés sur le cloud.

LG prévoit également d’introduire un programme de certification pour garantir la compatibilité des manettes tierces avec ses téléviseurs intelligents webOS.

Une nouvelle ère pour le gaming

LG a récemment dévoilé un prototype novateur, la « première manette Bluetooth à Ultra-Faible Latence (BT ULL) du monde ». Cette révélation, faite lors du LG webOS Summit 2024, est le fruit d’une collaboration avec les entreprises Razer et MediaTek.

Un pas en avant pour les jeux en cloud

Le principal atout de cette manette réside dans sa capacité à réduire considérablement le délai d’entrée pour les jeux basés sur le cloud. En effet, le BT ULL est un standard en cours de développement pour les manettes de jeux, dont l’objectif est de rendre les manettes sans fil aussi réactives que leurs homologues câblés ou à communications sans fil propriétaires.

LG a ainsi comparé son prototype à une « manette standard » lors de l’évènement. Il semblerait que cette manette standard soit une manette Bluetooth sans fil de tierce partie, bien que l’entreprise n’ait pas fourni de précisions à ce sujet.

Des performances exceptionnelles

D’après LG, la démonstration a mis en évidence « la supériorité de la technologie BT ULL en termes de réactivité, de réduction du délai d’entrée et de précision de contrôle à travers divers jeux basés sur le cloud, y compris des titres de FPS, de combat et de course ».

LG affirme même que la manette Razer BT-ULL a montré un « lag d’entrée révolutionnaire de 1 ms ». Pour mettre en perspective, un délai inférieur à 10-20 millisecondes est généralement considéré comme bon.

Partenariat prometteur et avenir

Dans le cadre de ce partenariat, LG s’allie à MediaTek pour intégrer le chipset Wifi MT7921 du fabricant de puces dans ses futurs téléviseurs OLED et Mini LED 120Hz, dont le lancement est prévu pour 2025.

LG compte également mettre en place un programme de certification pour les manettes de tierce partie afin de « garantir que les manettes supportant le BT-ULL fonctionnent parfaitement avec les téléviseurs intelligents LG webOS ». Razer sera la première entreprise à recevoir cette certification.

Malheureusement, aucun autre détail n’a été révélé concernant cette manette, y compris son prix, sa date de sortie ou même son nom. Il faudra donc attendre peut-être jusqu’au CES 2025 pour en savoir plus sur ce dispositif BT ULL ou les futurs téléviseurs BT ULL de LG.