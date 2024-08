Les PC portables de Razer remplissent une mission : proposer l’appareil le plus performant dans un format portable. Ainsi, les Razer Blade ressemblent à des laptops tout ce qu’il y a de plus classique avec une coque en aluminium, mais quand vous regardez la fiche technique, vous vous apercevez qu’ils cachent bien leur jeu. Nous avons donc reçu en prêt la version 2024 de ce laptop au format 14 pouces.

Caractéristiques techniques :

Ecran : IPS 14 pouces mate (2560 x 1600) 240 Hz

Dimensions : 228 x 311 x 18 mm

Poids : 1.862 kg

Processeur : AMD Ryzen 9 8945HS

Mémoire vive : 32 Go (évolutif jusqu’à 96 Go)

Stockage : 1 To (PCIe 4.0)

Carte graphique : Geforce RTX 4070 140W (et une intégrée d’Intel)

Connectique : 1 port de charge propriétaire, 2 USB-C 4, 2 USB-A 3.2, 1 HDMI 2.1, 1 prise jack 3.5 mm

Webcam : 1080p compatible Windows Hello et avec un obturateur de confidentialité

Batterie : 68,1 Wh

Système d’exploitation : Windows 11

Prix : 2999,99 €

Quand on ouvre l’ordinateur, la ressemblance avec un Macbook est frappante ! Le pavé tactile est large, on a les grilles des haut-parleurs sur chaque côté et le clavier fait également penser à celui d’Apple. Par contre, Razer met le RGB sur son clavier ! Sur la webcam, on a un obturateur intégré et la caméra est compatible Windows Hello pour le déverrouillage du laptop. Sur les tranches, on va retrouver les ports précédemment énoncés ainsi qu’une encoche de sécurité Kesington à droite. En dessous, les vis sont accessibles car Razer permet de changer la mémoire vive et le disque dur sans perdre la garantie de l’appareil !

Avec sa taille, le Razer Blade 14 n’est pas fait que pour rester à la maison, on pourra aussi l’emmener avec nous même si son poids est légèrement plus élevé que les PC 14 pouces. On parle ici de 300 à 500 g de plus ! Il faudra également compter le poids de son chargeur qui fait 778 g, mais qui délivre 230 W ! Un chargeur USB-C classique (45 W minimum et conseillé 90-100 W) moins encombrant fera aussi l’affaire, mais vous n’aurez pas la puissance max du laptop pour jouer.