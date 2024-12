LG dévoile un nouveau micro-ondes avec écran tactile de 27 pouces

LG révolutionne le monde de l'électroménager avec son dernier micro-ondes équipé d'un écran tactile impressionnant de 27 pouces, transformant ainsi une simple tâche quotidienne en une véritable expérience technologique.

Tl;dr LG dévoile un nouveau micro-onde avec écran tactile de 27 pouces.

L’écran intégré offre une expérience de divertissement en cuisine.

La marque reste silencieuse sur le prix et la disponibilité de l’appareil.

Un micro-ondes nouvelle génération

Dans une ère où technologie et commodité se rencontrent, LG a récemment dévoilé son dernier micro-ondes, le modèle Signature, en prévision du CES 2025. La caractéristique marquante de ce nouvel appareil est sans aucun doute son écran tactile FHD de 27 pouces, transformant une simple tâche culinaire en une expérience de divertissement immersive.

Connectivité et fonctionnalités innovantes

En plus d’être un écran, ce micro-ondes se connecte au Wi-Fi, permettant ainsi le streaming de contenu, et est équipé de haut-parleurs intégrés. Toutefois, LG n’a pas précisé quel système d’exploitation il utilise, ni s’il est compatible avec toutes les plateformes de streaming. Les téléviseurs intelligents traditionnels de LG fonctionnent avec webOS, il se pourrait donc que ce soit également le cas pour ce nouveau micro-ondes.

Intégration avec l’écosystème domestique intelligent

L’écran tactile s’intègre avec le tableau de bord ThinQ Smart Home de LG, qui permet de contrôler les appareils compatibles Matter et Thread. Il peut également se coupler avec le four à induction de la marque pour afficher les progrès de la cuisson, éliminant ainsi le besoin de se pencher pour vérifier manuellement le four.

Disponibilité et coût : des informations encore inconnues

LG n’a pas encore révélé le prix ou la date de disponibilité de cet appareil dernier cri. Il est probable que nous en saurons plus lorsque le CES 2025 commencera le 7 janvier. « Arcane« , la célèbre série d’animation, pourrait être visionné depuis la cuisine grâce à ce nouvel appareil.

Malgré l’enthousiasme suscité par cette nouveauté, des questions subsistent. Que se passera-t-il si ces écrans tombent en panne ? Il semble qu’il serait plus facile de réparer ou de remplacer des boutons et des boutons qu’un écran tactile géant. LG, passionné d’écrans, a également annoncé un nouveau réfrigérateur avec un écran OLED et un lave-linge/sèche-linge avec un LCD.