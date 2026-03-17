L’essentiel à retenir avant de découvrir Peaky Blinders : L’Immortel

Avant de découvrir Peaky Blinders: The Immortal Man, il est essentiel de se remémorer les événements marquants de la série, les évolutions des personnages et les intrigues principales qui ont façonné l’univers des Shelby.

Tl;dr L’épopée Peaky Blinders culmine avec « L’Immortel ».

Tommy Shelby affronte pertes, trahisons et ambitions politiques.

Comprendre la série est essentiel avant de voir le film.

Un phénomène mondial qui s’achève au cinéma

Depuis ses débuts confidentiels en 2013 sur BBC, la saga des Peaky Blinders n’a cessé de fasciner. Narrant l’ascension de la famille Shelby dans le Birmingham d’après-guerre, la série a su conquérir un public international, séduisant jusqu’aux spectateurs américains et asiatiques. Aujourd’hui, tous les regards convergent vers la sortie tant attendue du film « L’Immortel », point culminant d’une décennie de récits marquants où violence, pouvoir et tragédie s’entremêlent.

L’évolution d’un gangster : Tommy Shelby face à son destin

Au fil des saisons, Cillian Murphy a donné corps à un personnage complexe : Tommy Shelby. Ancien soldat traumatisé par la Première Guerre mondiale, il fait de son gang une force incontournable grâce à des coups d’éclat, comme la récupération d’armes du gouvernement ou l’art de manipuler adversaires et alliés. La confrontation initiale avec l’impitoyable Major Campbell, envoyé par un jeune Winston Churchill pour récupérer les précieuses armes volées, installe dès le départ une tension permanente. En parallèle, une romance tragique se tisse avec l’agent infiltrée Grace Burgess — relation qui va bouleverser durablement le destin de Tommy.

La suite ne laisse aucun répit au clan Shelby. Après avoir vaincu Campbell, Tommy s’enfonce plus loin dans les ténèbres. Son mariage avec Grace s’achève brutalement lorsque celle-ci succombe à une balle destinée à son mari. Rattrapé par le chagrin et la culpabilité, il multiplie alors les alliances dangereuses — avec les Russes, l’IRA, ou encore ses propres cousins aux ambitions troubles.

Quand le crime flirte avec la politique

À mesure que l’influence des Peaky Blinders grandit, Tommy gravit un nouvel échelon : celui du pouvoir politique. Devenu député puis honoré par la Couronne (OBE), il se retrouve opposé à des figures historiques comme Oswald Mosley et ses partisans fascistes. Ce virage vers les hautes sphères du pouvoir expose davantage la famille Shelby aux menaces extérieures autant qu’intérieures.

Voici quelques repères essentiels pour saisir l’évolution de la série :

Pouvoir et criminalité s’entrelacent jusqu’aux plus hautes instances.

L’engrenage de vengeance et trahisons s’intensifie au fil des saisons.

L’emprise psychologique du passé militaire marque chaque décision de Tommy.

L’adieu flamboyant d’un « immortel » ?

Dans sa dernière saison disponible sur Netflix, tout semble se déliter pour Tommy : diagnostic fatal (tuberculose), disparition d’Aunt Polly puis de sa fille Ruby… Au bord du gouffre, il découvre que cette condamnation médicale n’est qu’un complot orchestré par un proche d’Oswald Mosley. À bout, mais lucide, il embrase son manoir comme on tourne une page — laissant présager une ultime résurrection. Ainsi s’amorce « L’Immortel », attendu pour mars 2026 sur Netflix. Un dernier acte pour boucler magistralement une légende moderne du petit écran.