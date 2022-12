Les trois pires endroits où installer une caméra de sécurité pour sa maison

Avec une ou plusieurs caméras de sécurité chez soi est une bonne protection. Encore faut-il que celles-ci soient bien placées.

Les caméras de sécurité sont un moyen très simple de décourager d’éventuels cambrioleurs et de protéger votre maison. Avec quelques caméras bien placées, vous pouvez garder un oeil sur votre logement. Et il y a aujourd’hui de nombreuses options très abordables et très efficaces grâce aux technologies sans fil. Mais il est aussi possible de mal configurer son système de sécurité. Vous n’avez pas envie d’avoir une caméra placée au mauvais endroit, pour vous rendre compte trop tard qu’elle ne sert à rien… Voici les pièges à éviter.

Les endroits inefficaces

Vous pourriez être tenté(e) d’orienter vos caméras vers des endroits de votre logement difficiles à voir. C’est une raison tout à fait compréhensible : si vous ne pouvez pas voir telle ou telle zone depuis vos fenêtres ou portes, il est possible que quelqu’un soit précisément dans cette zone. Vous pourriez penser que ces endroits sont ceux que des intrus utiliseront.

Mais le fait est que la plupart des cambrioleurs empruntent les chemins les plus évidents. La porte d’entrée ou une fenêtre au rez-de-chaussée. À la vue de tous, certes, mais les plus utilisées et les plus simples, finalement. Faire pointer une caméra sur ces zones permettra de décourager une éventuelle intrusion et aider à identifier quiconque tente de pénétrer chez vous.

Derrière un quelconque obstacle

Les obstacles aux caméras ne sont pas toujours évidents. En extérieur, ce peut être des branches qui bougent avec le vent ou des plantes qui poussent.

Prenez aussi en compte le champ de vision d’une caméra d’intérieur. Celle-ci verra-t-elle tout ce que vous voulez qu’elle voie lorsque telle porte est ouverte ? Ou fermée ? Évitez aussi les endroits dans lesquels un animal pourrait interagir avec. Un chat ou un chien ne devrait pas pouvoir la faire bouger, par exemple. Trouvez un endroit qui a un bon angle de vue sur la zone que vous voulez surveiller, mais qui soit à l’abri.

Les endroits qui violent la vie privée des autres

Vous voulez que votre caméra protège votre maison, en aucune façon qu’elle vienne violer la vie privée de vos voisins. Il est donc important de faire attention à ce que la caméra peut voir. Ne mettez pas de caméra dans une chambre ou une salle de bain, vous pourriez avoir des problèmes juridiques.

Si votre caméra pointe vers l’extérieur, sachez que les caméras sont autorisées à capturer des endroits publics comme un trottoir ou une rue juste devant votre maison. Mais votre caméra ne doit pas être pointée vers un quelconque endroit privé qui ne fait pas partie de votre propriété. Attention donc à ce que votre caméra ne voie pas la maison de vos voisins et/ou leur activité.

De manière générale, assurez-vous que vos caméras de sécurité couvrent les zones de votre maison qui vous importent le plus. Vous voulez savoir qui approche de votre maison et être alerté(e) si quelqu’un tente d’y pénétrer. La caméra est là pour vous offrir un sentiment de sécurité et sert d’outil pour vous garder, vous et votre maison, en sécurité. Faites en sorte que vos caméras ne soient pas dans des zones qui les rendraient inutiles ou, pire, qui viendraient même diminuer votre sécurité.