Les trois meilleures séries du moment à voir sur Prime Video

Voici les trois meilleures émissions à ne pas manquer sur Prime Video parmi le top 10 actuellement disponibles.

Tl;dr « The Apprentice » et « Beast Games » ne valent pas le détour.

« Reacher » et « Invincible » continuent d’être populaires, mais d’autres séries méritent d’être vues.

« The Wheel of Time », « House of David » et « The Summer I Turned Pretty » sont recommandées sur Prime Video.

Streaming : au-delà des tendances

Le monde du streaming est saturé de choix. Un programme populaire ne garantit pas nécessairement une expérience de visionnage satisfaisante. Il s’avère parfois judicieux de s’éloigner des tendances pour dénicher des perles méconnues.

Les hauts et les bas de Prime Video

Actuellement, des séries comme « The Apprentice » et « Beast Games » se sont frayé un chemin dans le top 10 de Prime Video. Cependant, ces séries sont à éviter si vous recherchez un programme de qualité à regarder en rafale. Des poids lourds comme « Reacher » et « Invincible » continuent de dominer les classements, et ce, pour de bonnes raisons – ce sont parmi les séries les plus populaires de la plateforme. Mais il est temps de mettre en lumière d’autres séries récentes qui méritent d’être sur votre liste de visionnage.

Les trois incontournables de Prime Video

De la nouvelle saison de « The Wheel of Time » à une charmante romance d’initiation et un intéressant drame historique, ces trois séries exceptionnelles de Prime Video valent vraiment le détour. Ceci est basé sur le top 10 des émissions américaines de Prime Video au vendredi 14 mars.

« The Wheel of Time », une série épique qui a récemment réintégré le top 10 de Prime Video avec la sortie de sa très attendue troisième saison, prouve une fois de plus que les spectateurs ne peuvent pas se lasser de son monde riche et de ses personnages fascinants.

« House of David », un drame historique qui apporte l’une des histoires bibliques les plus légendaires à l’écran, est une autre réalisation ambitieuse récemment ajoutée à la liste de Prime Video.

Il n’est pas surprenant que « The Summer I Turned Pretty » soit remonté dans le top 10 de Prime Video, les fans étant en émoi après la récente sortie de la première affiche et l’annonce de la sortie de la troisième saison tant attendue.

Les autres séries à regarder sur Prime Video

De « Reacher » à « Fallout », voici une liste des 10 meilleures séries à regarder actuellement sur Prime Video. Et n’oubliez pas de découvrir les nouvelles sorties de mars 2025 sur Prime Video, les 7 nouveaux films avec une note de 90% ou plus sur Rotten Tomatoes et l’une de mes séries préférées sur Prime Video qui est souvent négligée.