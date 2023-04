Les smartphones avec écran pliable à venir en 2023

L'année 2023 devrait être une année riche pour les smartphones avec écran pliable. Petit tour d'horizon des appareils à venir. De ce que l'on sait et de ce que l'on croit savoir.

Nul ne sait si les smartphones avec écran pliable ont un evenir, mais une chose est sûre, actuellement, les fabricants misent dessus. Alors que nous sommes entrés dans le printemps, il est temps de se projeter un peu et de regarder les smartphones avec écran pliable à venir cette année. Il y a aujourd’hui moult concepts, certains vraiment dingues, mais cet article se concentre sur les appareils à venir. Des entreprises comme Samsung, Google et peut-être même Apple pourraient être actifs sur ce segment.

Oppo Find N2 Flip

Le géant Oppo a lancé son Find N2 Flip en février dernier. Dans un format clamshell similaire au Samsung Galaxy Z Flip, avec un écran extérieur de 3,26 pouces pour afficher les notifications. Une fois déplié, c’est un écran de 6,8 pouces à 120 Hz qui apparaît.

Motorola Razr

Motorola a confirmé tout récemment à CNBC qu’une nouvelle version du Razr arrivera en 2023. Mais c’est tout ce que nous savons actuellement. L’année dernière, Motorola avait amélioré son Razr avec un plus grand écran. Le premier Razr à écran pliable était cependant assez décevant. Selon le leakster Evan Blass, la nouvelle génération serait dotée d’un écran externe qui prend pratiquement toute la face extérieure. Les écrans externes sur les appareils clamshell sont assez restreints en termes d’usage, une taille plsu importante devrait être appréciée.

La dernière version était arrivée en août 2022. La prochaine pourrait arriver à la même période.

OnePlus

OnePlus est dans le même bateau que Motorola. Un smartphone écran pliable arrive, mais nous ne savons rien à son sujet. Celui-ci verra bien le jour en 2023. Il va falloir patienter. Et très certainement jusqu’au second semestre 2023 dans la mesure où, pour l’heure, les rumeurs sont très minces.

Samsung Galaxy

Samsung est probablement le fabricant le plus actif sur le marché des smartphones avec écran pliable. Non seulement, le géant sud-coréen propose plusieurs appareils, mais il les met aussi à jour annuellement. L’année dernière, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ont trouvé leur public et proposent une vraie qualité. De nouvelles versions devraient arriver dans quelques mois, probablement aux alentours du mois d’août.

Selon les rumeurs, il faudrait s’attendre à un plus grand écran externe et les mêmes améliorations hardware, autour de la caméra et du processeur. Mais ce n’est pas tout, Samsung travaillerait sur une tablette avec écran pliable depuis plusieurs années. Cet appareil pourrait arriver très bientôt…

Google Pixel Fold ?

Des rumeurs autour d’un Google Pixel Fold circulent depuis 2021, mais la firme de Mountain View n’a pas encore officialisé la chose. L’année dernière, des rendus du design fuitaient en ligne. L’appareil serait similaire au Galaxy Z Fold, ressemblant à un smartphone “normal” lorsque l’écran est fermé, et davantage à une petite tablette lorsque ouvert. Le tarif, lui, avoisinerait les 1 800 $. Selon un autre rapport, il sera plus lourd que le Z Fold 4, mais avec une plus grosse batterie. Le Pixel Fold pourrait être présenté en mai, durant la Google I/O.

Apple ?

Apple est très actif en ce qui concerne l’innovation, c’est un fait. Mais quand les équipes de Cupertino passeront-elles aux écrans pliables ? Impossible à dire, mais des rumeurs avancent qu’un appareil, au moins, serait en préparation. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier pourrait cependant ne pas arriver avant 2025. Et il pourrait s’agir d’un hybride smartphone/tablette.

À moins que la marque à la pomme ne propose un iPhone et un iPad avec des écrans pliables. Une chose semble aujourd’hui quasiment actée, Apple prépare quelque chose sur ce segment.

Un écran pliable chez Microsoft ?

Enfin, Microsoft ne serait pas non plus en reste. Plus précisément, la firme de Redmond travaillerait à faire d’un ancien appareil non pliable un appareil avec écran pliable. En effet, la prochaine génération de la gamme Surface Duo serait équipée d’un écran pliable, avec une charnière à 180° et un autre écran plus petit sur l’extérieur. Les précédentes itérations de Surface Duo étaient assez similaires au Galaxy Z Fold, mais avec deux écrans distincts.

Malheureusement, Microsoft aurait abandonné ses plans pour un autre smartphone avec deux écrans pour favoriser celui avec un écran pliable. Il ne faudrait donc pas l’attendre avant 2024.