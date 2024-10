Les services Amazon dédiés à la pharmacie et l’épicerie vont fusionner

Amazon annonce la fusion de ses opérations de pharmacie et d’épicerie, un mouvement stratégique qui permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une logistique optimisée et de commandes plus fluides via une plateforme unique.

Tl;dr PillPack et Amazon Pharmacy se préparent à devenir un seul et même service pour Amazon.

Amazon Pharmacy utilise déjà les mêmes installations que PillPack.

Amazon teste un mini-entrepôt dans un magasin Whole Foods.

Vers la simplification des services

En tant que géant du commerce en ligne, Amazon a acquis une multitude de sociétés et services au fil des années. Aujourd’hui, la société américaine semble vouloir simplifier ses nombreuses acquisitions, selon The Information.

Une fusion pour plus d’efficacité

L’un des exemples les plus frappants de cette tendance est le rapprochement en cours entre PillPack et Amazon Pharmacy. Acquis par Amazon en 2018, PillPack envoie à ses clients des packs de médicaments contenant les pilules nécessaires pour une journée. De son côté, Amazon Pharmacy, lancé en 2020, est davantage orienté vers les achats généraux. Désormais, les utilisateurs de PillPack pourront gérer leurs commandes via leurs comptes Amazon Pharmacy. Ils pourront également utiliser des coupons et des réductions Prime sur leurs achats PillPack. De plus, Amazon Pharmacy acceptera Medicare via PillPack à partir de janvier 2025.

Un service de pharmacie bientôt international ?

Bien qu’Amazon ait prévu d’étendre Amazon Pharmacy au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, cette expansion n’a pas encore eu lieu. Pour l’instant, le service reste exclusivement réservé aux États-Unis.

Une intégration des services d’épicerie

Amazon a également acquis Whole Foods en 2017. À présent, l’entreprise place des articles populaires de Whole Foods et d’Amazon dans des centres Fresh aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Ainsi, les clients peuvent désormais se contenter d’utiliser uniquement Amazon Fresh plus fréquemment, au lieu d’acheter dans plusieurs magasins à la fois. De plus, un seul livreur peut désormais livrer toutes les commandes, ce qui permet à Amazon de réduire ses coûts.

En outre, Amazon teste un mini-entrepôt situé dans un magasin Whole Foods qui permet aux clients de récupérer leurs commandes. Cet entrepôt stocke des produits comme du Coca-Cola et des Oreos, qui ne sont pas autorisés dans les magasins Whole Foods en raison de leurs politiques. L’objectif d’Amazon est d’aider les consommateurs à éviter de devoir se rendre dans plusieurs magasins pour trouver tous les produits qu’ils recherchent, un problème auquel Whole Foods est souvent confronté en raison de son offre de marques limitée.