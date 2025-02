Les séries Netflix annulées qui méritent un retour

Voici dix séries télévisées annulées qui méritent absolument d'être ressuscitées sur la plateforme de streaming Netflix.

L’âge d’or des séries Netflix interrompues

Certains diront que Netflix a un don pour annuler les séries les plus appréciées par le public et les critiques, bien avant qu’elles aient eu le temps d’épuiser leur potentiel. De Daredevil: Born Again à GLOW, en passant par The Chair, nombreuses sont les séries qui ont été tristement supprimées de la plateforme de streaming.

Le phénomène de l’annulation prématurée

Il semble que l’annulation d’une série soit devenue une sorte de marque de fabrique de Netflix. Cette tendance peut rendre difficile pour le public de s’attacher à une série, sachant qu’elle pourrait être brusquement interrompue. Après tout, si une série aussi intelligente que Santa Clarita Diet ou aussi touchante que GLOW peut être supprimée sans cérémonie, quel espoir reste-t-il pour les autres ?

Les séries interrompues les plus marquantes

Parmi les séries qui ont été annulées prématurément figurent des comédies animées, des séries sur les tueurs en série, ainsi que des productions qui ont su conjuguer à la fois l’appréciation du public et des critiques. Par exemple, The Chair de Sandra Oh, qui a été saluée pour son ambition et la performance de son actrice principale, mais n’a pas réussi à captiver l’audience de Netflix. Ou encore Chilling Adventures of Sabrina, qui, malgré son succès, a été stoppée en raison de la pandémie de COVID-19.

Un appel à la résurrection

Malgré ces annulations, le public et les créateurs gardent espoir. Des séries comme Mindhunter et Santa Clarita Diet pourraient renaître sous une autre forme, que ce soit une nouvelle saison ou un film. Après tout, le crime réel reste un genre très populaire et Victor Fresco, créateur de Santa Clarita Diet, a clairement exprimé sa volonté de donner vie à une quatrième saison.

Alors, peut-être que Netflix ou une autre plateforme de streaming pourraient prendre le relais et donner une seconde vie à ces séries tant aimées.