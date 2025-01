Les sept planètes majeures du Système solaire vont bientôt s’aligner

Un alignement rarissime de sept planètes va se produire dans le ciel, créant un événement spectaculaire pour les passionnés d'astronomie.

Tl;dr Le 28 février 2028, sept planètes du Système solaire s’aligneront dans le ciel, offrant un spectacle exceptionnel aux observateurs.

Bien que cet alignement n’ait pas d’impact direct sur la Terre, il pourrait fournir des informations scientifiques importantes sur les forces gravitationnelles et l’activité solaire.

Des événements comme celui-ci permettent également de mieux comprendre l’exploration spatiale, notamment grâce aux slingshots gravitationnels utilisés pour atteindre les planètes lointaines.

Un spectacle céleste rare

De janvier à février 2025, six planètes – Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – sont visibles dans le ciel nocturne. Mais c’est à la fin du mois de février que l’alignement devient exceptionnel : Mercure rejoint ces six astres pour créer un alignement rarissime de sept planètes. Bien que ce phénomène soit impressionnant à observer, il n’est pas seulement une source de fascination pour les astronomes amateurs. En effet, de tels événements peuvent aussi avoir des répercussions sur notre compréhension du Système solaire et de l’univers.

Les alignements planétaires et leur impact sur la Terre

Bien que les alignements de planètes puissent sembler impressionnants, leur impact direct sur la Terre reste modeste. Selon Jenifer Millard, astronome, ces alignements n’ont aucun effet tangible sur notre planète, car ils résultent d’une simple coïncidence dans les orbites des planètes. Cependant, certains chercheurs, comme Frank Stefani, ont proposé que les alignements de planètes puissent influencer l’activité solaire, en particulier les cycles de 11 ans du Soleil. Bien que l’idée de l’effet des alignements sur le climat solaire soit controversée, elle soulève des questions intéressantes sur les forces gravitationnelles en jeu.

Une occasion pour l’exploration spatiale

Les alignements planétaires ont joué un rôle clé dans l’exploration du Système solaire. Par exemple, en 1977, une configuration favorable des planètes extérieures a permis aux sondes Voyager 1 et 2 de visiter Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en un temps réduit. Grâce à l’effet de fronde gravitationnelle, les sondes ont pu réduire leur temps de voyage et explorer ces planètes lointaines en seulement 12 ans. Voyager 2 est même devenue la seule mission à avoir visité Uranus et Neptune, apportant des informations cruciales sur ces mondes glacés.

Les alignements au-delà du Système solaire

Les alignements planétaires ne sont pas uniquement importants pour l’étude de notre propre Système solaire. Ils permettent également de découvrir des exoplanètes et d’analyser leurs atmosphères. Par exemple, dans le système Trappist-1, un alignement de planètes permet d’étudier les gaz présents dans leur atmosphère en observant comment la lumière stellaire les traverse. Ces phénomènes d’alignement sont aussi utilisés pour l’étude des galaxies lointaines grâce au phénomène de lentille gravitationnelle, où une grande galaxie peut amplifier la lumière d’une galaxie plus lointaine, facilitant ainsi son observation avec des télescopes comme le James Webb.