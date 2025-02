Les réalisateurs de Daredevil: Born Again sont impatients de créer un film mettant en vedette le héros Marvel

Les réalisateurs de Daredevil: Born Again sont impatients de créer un film mettant en vedette le héros emblématique de Marvel.

Tl;dr Les réalisateurs Aaron Moorhead et Justin Benson souhaitent porter Daredevil sur grand écran.

Ils ont dirigé plusieurs épisodes de la série Daredevil : Born Again sur Disney+.

Benson et Moorhead ont un style de narration atmosphérique reconnu dans le milieu du cinéma indépendant.

Les réalisateurs de Daredevil : Born Again visent le grand écran

Le duo de réalisateurs Aaron Moorhead et Justin Benson, connus pour avoir dirigé plusieurs épisodes de la série Marvel Daredevil : Born Again, ont exprimé leur désir de porter le personnage de Matt Murdock au cinéma. Lors d’une interview exclusive avec ComicBook lors de la première de la série, ils ont mentionné Daredevil comme le personnage Marvel qu’ils aimeraient le plus adapter en format long métrage.

Un intérêt marqué pour Daredevil

Interrogé sur le personnage Marvel qu’ils aimeraient le plus diriger dans un film, Moorhead a d’abord hésité avant de choisir l’Homme sans Peur. « Moon Knight. En fait, non, Daredevil, » a déclaré Moorhead. Il a ensuite expliqué son hésitation momentanée : « Je veux expliquer pourquoi je n’ai pas dit Daredevil en premier. C’est parce que je me disais, eh bien, il a déjà un film, puis je n’ai pas réalisé que c’est une chose très, très différente. Ça ne compte pas, ce n’est pas dans le MCU, mais c’était l’une de ces choses où je me disais, attends, ça a déjà un film. »

Le style unique de Benson et Moorhead

Benson a expliqué pourquoi la réalisation de la série Daredevil : Born Again leur semblait si naturelle. Leur style de réalisation, établi à travers des films d’horreur indépendants acclamés par la critique comme Resolution, Spring, et The Endless, a trouvé une résonance particulière dans l’univers de Daredevil. « C’est pourquoi cette émission est si confortable pour nous, parce que une fois que vous commencez à entrer un peu plus dans le monde réel dans lequel nous vivons tous, très au niveau de la rue, c’est le monde dans lequel nous tournons nos propres longs métrages indépendants », a expliqué Benson.

Leur approche atmosphérique distinctive de la narration a d’abord attiré l’attention des Studios Marvel lorsqu’ils ont été engagés pour diriger deux épisodes clés de Moon Knight de 2022, avec Oscar Isaac – « Summon the Suit » et « The Tomb ». Cette opportunité les a ensuite menés à prendre un rôle encore plus important pour la saison 2 de Loki, où ils ont dirigé quatre des six épisodes et ont été producteurs exécutifs sur plusieurs épisodes, aidant à façonner la narration qui a conclu le voyage de Tom Hiddleston en tant que dieu de la malice.

Une série très attendue

Daredevil: Born Again se prépare à être l’une des offres Disney+ les plus matures et violentes de Marvel à ce jour, avec une sortie prévue le 4 mars. Alors que la série a connu une refonte créative significative en mi-2023, avec le retour de personnages préférés des fans tels que Karen Page (Deborah Ann Woll) et Foggy Nelson (Elden Henson), les premières réactions confirment que Benson et Moorhead ont réussi à capturer le style d’action brutal qui a défini la série originale Daredevil.

