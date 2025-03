Les réalisateurs de Avengers : Doomsday & Secret Wars questionnent le succès des films MCU au box-office

Les réalisateurs des films Avengers, Doomsday et Secret Wars partagent leur point de vue sur la question de savoir si les films du MCU continuent d'attirer massivement les spectateurs en salle et de générer d'importants revenus au box-office.

Tl;dr Les réalisateurs Russo débattent de la rentabilité du MCU

Des résultats box-office mitigés pour certains films de l’ère post-Endgame

Attente pour les prochains films Avengers et potentiel rebond du MCU

Les frères Russo et la rentabilité du MCU

Joe et Anthony Russo, réalisateurs de Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars, ont récemment discuté de la fiabilité du Marvel Cinematic Universe (MCU) en tant que générateur de revenus au box-office. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, ils ont évoqué les perspectives commerciales des prochains films Avengers. Leur priorité est désormais de faire le « meilleur film possible », susceptible d’attirer le public au cinéma.

Un box-office en dents de scie pour le MCU

Ces dernières années, les films du MCU n’ont pas été les machines à faire de l’argent qu’ils étaient à l’apogée de la saga de l’Infinity. The Marvels et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania n’ont pas répondu aux attentes, générant respectivement 206,1 millions et 476 millions de dollars dans le monde, malgré d’énormes budgets de production. De même, le film de cette année, Captain America: Brave New World, a également déçu au box-office, ne rapportant que 373,7 millions de dollars à l’échelle mondiale à l’heure actuelle.

Des attentes pour les prochains Avengers

Tous les espoirs ne sont cependant pas perdus pour le MCU. Des films comme Spider-Man: No Way Home et Deadpool & Wolverine ont battu des records lors de leur sortie en salle, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a réalisé une solide recette de 845,5 millions de dollars dans le monde. Les espoirs sont donc placés sur les prochains films Avengers, dont les réalisateurs sont déterminés à faire les meilleurs films possibles. Selon eux, c’est la clé pour attirer les spectateurs dans les salles.

L’été prochain donnera une image plus claire de la position de Marvel au box-office. Thunderbolts* et Les Quatre Fantastiques : Premiers pas semblent susciter un certain intérêt à ce stade de leurs campagnes marketing respectives. Ils pourraient donc aider le MCU à rebondir après un début d’année difficile. Si ces films réussissent, il pourrait y avoir une véritable excitation pour Doomsday, qui est censé mettre en vedette des personnages de Thunderbolts* et de Premiers Pas. Cela, combiné à de bonnes critiques pour le retour des Russo dans le MCU, pourrait se traduire par une victoire bien nécessaire pour Marvel.