Les raisons du départ de Michael Longfellow de l’émission Saturday Night Live

L’humoriste Michael Longfellow a quitté le casting de Saturday Night Live après seulement deux saisons. Sa décision intervient alors que l’émission culte poursuit son renouvellement, marquant un tournant pour la jeune carrière du comédien américain.

Remous au sein de l’équipe de Saturday Night Live

Le vent de changement qui souffle sur le plateau du mythique Saturday Night Live n’épargne décidément personne. Alors que la 51e saison approche – son coup d’envoi est prévu pour le 4 octobre – la liste des départs s’allonge. Après les annonces concernant Devon Walker et le renvoi d’Emil Wakim, c’est au tour de Michael Longfellow, dont la présence était pourtant appréciée, de faire ses valises.

Un talent discret mais marquant

Arrivé comme « featured player » lors de la saison 48, promu dans la troupe principale pour le cinquantième anniversaire, Longfellow n’a jamais imposé une galerie de personnages cultes ou d’imitations fracassantes. Pourtant, il avait su marquer les esprits grâce à un humour sec et une ironie qui rappelaient subtilement le regretté Norm Macdonald. Dès sa première apparition au célèbre segment Weekend Update, il avait trouvé son rythme, cultivant une attitude faussement nonchalante, proche du détachement ironique.

L’ombre d’une restructuration stratégique

Ce départ s’inscrit dans le cadre plus large d’une « réorganisation » évoquée récemment par le showrunner historique, Lorne Michaels. Difficile toutefois de savoir si Longfellow a choisi lui-même de quitter le navire ou si la décision venait d’en haut. Quelques signes interrogent : selon le site spécialisé Late Nighter, l’humoriste avait passé un screen test en mai dernier pour potentiellement remplacer les emblématiques chroniqueurs Colin Jost et Michael Che au « Update desk ». Un indice qui laisse penser que l’équipe envisageait déjà une redistribution majeure des rôles.

Une suite prometteuse hors plateau ?

La saison passée, la visibilité de Longfellow avait été limitée par l’ampleur du casting et les nombreux invités prestigieux venus célébrer les 50 ans du programme. Il en plaisantait lui-même à l’antenne : « Je bosse douze heures par semaine… C’est juste que je ne suis pas beaucoup à l’antenne cette saison. Ça va, je traîne dans les couloirs ; personne ne surveille vraiment où je suis ici. » Son détachement désinvolte aura fini par correspondre à la réalité : Studio 8H devra désormais se passer de lui.

Pour autant, tout laisse à penser que cette éviction ne freinera pas sa carrière. Habitué du stand-up et fort d’apparitions remarquées dans des films tels que Good Burger 2, Longfellow semble bien armé pour rebondir loin des caméras new-yorkaises. Qui sait ? Peut-être reviendra-t-il un jour en tant qu’hôte invité… à l’image d’un certain Norm Macdonald avant lui.