Les raisons derrière l’annulation de Paper Girls par Prime Video après une seule saison

La série Paper Girls, adaptée de la bande dessinée éponyme et diffusée sur Prime Video, n’a pas été renouvelée après sa première saison. Malgré une intrigue originale et un accueil favorable du public, la plateforme a décidé d’arrêter la production.

Un destin contrarié pour « Paper Girls » sur Prime Video

Malgré des débuts prometteurs, la série « Paper Girls », adaptée du comic éponyme de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang, n’aura pas connu la longévité qu’on pouvait lui souhaiter. Lancée en juillet 2022 sur Prime Video, cette fiction portée par quatre adolescentes de l’Ohio s’est rapidement retrouvée dans l’ombre écrasante de « The Lord of the Rings: The Rings of Power ». Cette dernière, accompagnée d’une campagne marketing massive, a laissé peu d’espace à « Paper Girls », pourtant soutenue par une distribution enthousiaste et le travail scénaristique de Stephany Folsom, également créditée sur « Rings of Power ».

L’héritage du comics indépendant à l’écran

On pourrait croire que « Paper Girls » n’était qu’une tentative supplémentaire de surfer sur la vague initiée par « Stranger Things ». Il est vrai que le décor — des jeunes sur leurs vélos sillonnant une banlieue américaine en 1988 — évoque immédiatement la nostalgie des années 80 chère à Netflix. Pourtant, la comparaison s’arrête là : alors que « Stranger Things » explore les univers parallèles, « Paper Girls » plonge ses héroïnes dans les affres du voyage temporel. Ce thème central, hérité du comic publié entre 2015 et 2019, place le récit dans le sillage des grandes œuvres issues du renouveau des comics indépendants américains.

Une adaptation écourtée et un message intact dans le comic

Huit épisodes plus tard, le couperet tombe : faute d’audience, la série s’arrête net. Des discussions ont bien eu lieu pour tenter de trouver un nouveau diffuseur, mais sans succès ; les actrices principales ne pourront jamais mener à terme l’évolution de leurs personnages. Pourtant, il reste aux fans une porte ouverte : se tourner vers l’œuvre originale en bande dessinée.

D’ailleurs, voici ce que propose réellement le comic par rapport à son adaptation télévisuelle :

Un arc narratif complet où chaque héroïne affronte son destin.

Des voyages temporels qui dépassent largement les années 70 et Y2K.

Une réflexion poignante sur la nostalgie et l’amitié.

Le dernier tome offre une note d’espoir inattendue : malgré l’irréversibilité du sort, il subsiste la possibilité que ces jeunes filles restent amies envers et contre tout.

Nostalgie et transmission générationnelle : l’autre facette d’un échec programmé ?

Si « Paper Girls » n’a pas su s’imposer face aux géants du streaming ou toucher un large public comme son cousin « Stranger Things », elle laisse derrière elle une réflexion presque mélancolique sur la difficulté de transmettre un héritage générationnel. Peut-être faudra-t-il justement se replonger dans le comic pour mesurer toute la portée d’un récit qui rappelle subtilement qu’il faut savoir apprécier pleinement le temps qui nous est donné – sans chercher désespérément à le remonter.