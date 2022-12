Les problèmes de sécurité de Hive rendent-ils la plateforme dangereuse à utiliser ?

Face aux problèmes de sécurité de Hive, que faire ? Où publier ? Existe-t-il une vraie solution fiable ?

Hive Social a récemment fermé ses serveurs après que des chercheurs en sécurité ont découvert de graves vulnérabilités qui mettaient les données privées des utilisateurs à risque. Selon la société spécialisée Zerforschung, ces failles sont suffisamment sérieuses pour que des hackers mettent la main sur toutes les données personnelles des plus de 2 millions d’utilisateurs de la plateforme, y compris les nom, adresse email, numéro de téléphone et tous les messages privés – même ceux supprimés -. Il n’y a actuellement aucune preuve d’un tel piratage, mais le problème reste extrêmement grave.

Face aux problèmes de sécurité de Hive, que faire ?

En réponse à la découverte de Zerforschung, l’équipe de Hive Social a fermé ses serveurs, désactivant ainsi purement et simplement l’app, et les vulnérabilités ont été corrigées. Il y a quelques jours, Hive a publié un communiqué officiel (sur Twitter, de manière assez ironique) annonçant que l’app allait être “hors ligne pendant quelques jours le temps de corriger tout cela pour une expérience meilleure et plus sûre”. À l’heure d’écrire ces lignes, elle est toujours hors ligne.

Hi everyone!🐝

The Hive team has become aware of security issues that affect the stability of our application and the safety of our users. Fixing these issues will require temporarily turning off our servers for a couple of days while we fix this for a better and safer experience pic.twitter.com/wOgW7ga9xN — Hive (@TheHIVE_Social) December 1, 2022

Pour être exact, Hive Social est géré pour une toute petite équipe, une équipe qui ne s’attendait pas à recevoir un tel afflux d’utilisateurs après le rachat de Twitter par Elon Musk. De nombreuses fonctionnalités de Hive Social sont encore en développement, et même l’app Android souffre encore de nombreux bugs, mais tout ceci était à prévoir pour une si petite app comme celle-ci.

Ceci étant dit, ces problèmes de sécurité confirment les craintes évoquées par certains utilisateurs. L’app manque encore de certaines fonctions importantes, comme l’authentification double facteur, l’app Android est pleine de bugs et clairement, les serveurs ont besoin de garde-fous plus rigoureux.

Espérons que Hive reviendra plus fort et plus sûr. Personnellement, sur les nombreuses alternatives à Twitter qui existent aujourd’hui, Hive est ma préférée, même avec une app Android défectueuse. Mais si vous prenez la sécurité de vos données très à cœur, il vaudrait mieux éviter Hive pendant un temps.

Cela ne veut pas dire que vous devriez passer sur Post, Mastodon ou toute autre app pour remplacer Twitter. Chacune a ses soucis et ses inconvénients. De plus, les failles de sécurité de Hive sont une leçon à retenir pour expliquer pourquoi vous ne devriez pas renseigner vos informations personnelles sur une nouvelle app non éprouvée. Mais cela ne signifie pas que vous devriez faire confiance à Twitter non plus.

Il y a quelques jours, nous apprenions qu’une faille de sécurité massive avait compromis les données personnelles de millions d’utilisateurs. Mais contrairement à Hive, Twitter n’a pas communiqué sur ce hack, ni sur ses intentions pour corriger les failles. Elon Musk a considérablement réduit l’équipe de Twitter, mais si celle de Hive peut gérer ses problèmes et les corriger, il devrait en être de même pour une société bien plus importante et établie comme Twitter.

Mais alors, où devriez-vous publier ?

Le désir de quitter le navire Twitter est tout à fait compréhensible. Twitter, comme tout réseau social, est une ressource que nombre d’entre nous utilisent pour leur vie personnelle et professionnelle, mais c’est aussi un vrai cauchemar qui fait face à une implosion totale. Et tout ceci, c’était avant la reprise par Elon Musk. Le milliardaire n’a fait qu’accélérer les choses. Alors, bien sûr, les gens veulent aller publier ailleurs.

Malheureusement, tant qu’aucune des nouvelles apps qui émergent n’est aussi sûre et complète, l’option la plus sûre est d’éviter purement et simplement ces apps et de voir laquelle ou lesquelles l’emportent. Ce n’est pas une solution viable pour tout le monde, cependant, alors si vous devez utiliser ces apps, faites très attention à vos données. Utilisez des mots de passe uniques avec un gestionnaire de mots de passe, limitez la quantité de données personnelles que vous donnez à ces apps et activez les options de sécurité comme l’authentification double facteur chaque fois que c’est possible.