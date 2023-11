Les nouveaux capteurs domestiques intelligents d’IKEA privilégient la sécurité et la prévention des dégâts des eaux

Ils sont compatibles avec le Dirigera Hub d'IKEA. Avez-vous déjà envisagé de l'intégrer à votre maison ?

Tl;dr IKEA lance trois nouveaux capteurs intelligents pour la maison.

Les capteurs incluent un détecteur de porte/fenêtre, un détecteur de mouvement, et un détecteur de fuite d’eau.

Les capteurs s’intègrent dans l’écosystème de la maison connectée d’IKEA.

Ces produits seront disponibles aux États-Unis en 2024.

Après le mobilier, IKEA s’aventure dans la maison connectée

En marge de son activité principale de fabrication de meubles, la firme suédoise IKEA entreprend une incursion notable dans le secteur des technologies. Elle vient de dévoiler trois capteurs pour la maison, qui se veulent simples et économiques, dédiés à divers usages : alerte pour l’ouverture des portes et fenêtres, détection de mouvement pour allumer la lumière et détection de fuite d’eau.

Les capteurs : un ajout innovant à la gamme d’IKEA

Le premier de ces dispositifs, nommé Parasoll, est un capteur de porte et de fenêtre, capable d’envoyer une notification en cas d’ouverture ou de fermeture inattendue. Il peut être couplé directement à une ampoule intelligente IKEA. Le Vallhorn est un capteur de mouvement sans fil qui, lorsque des mouvements sont détectés, enclenche l’éclairage de la pièce. Il peut également contrôler jusqu’à 10 ampoules intelligentes IKEA. Le dernier est le Barding, un détecteur d’infiltration d’eau, destiné à vous alerter d’une fuite d’eau avant que votre plancher ne soit inondé.

Des produits conçus pour votre sécurité

« Chacun souhaite se sentir en sécurité chez lui », affirme Stjepan Begic, développeur de produits chez IKEA Suède, justifiant ainsi la sortie de ces nouveaux produits. Ces dispositifs, en ajoutant à l’offre de maison connectée d’IKEA, visent à accroître le sentiment de sécurité des utilisateurs et à leur offrir une plus grande tranquillité d’esprit.

La tarification aux États-Unis n’est pas encore connue, mais en Europe, le Parasoll, le Vallhorn et le Barding seront disponibles à des prix allant de 7.99 à 9.99 euros.