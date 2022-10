Les Mille et Une Nuits : une adaptation en film live-action sans lien avec Aladdin

Disney est en train de développer un film de fantasy et de science-fiction inspiré du recueil classique de contes populaires du Moyen-Orient, Les Mille et Une Nuits, alias Les Nuits d'Arabie.

Intitulé 1001 Nights, le nouveau film live-action de Disney est actuellement écrit et produit par Arash Amel (Rise, A Private War, The Ministry of Ungentlemanly Warfare). Les détails de l’intrigue sont gardés secrets, mais il s’agira d’une version originale tirée des anciens contes populaires et d’une propriété intellectuelle autonome, sans lien avec les propriétés existantes de Disney, comme Aladdin. La lampe merveilleuse d’Aladin est l’une des histoires figurant dans la collection des Mille et Une Nuits, aux côtés d’autres contes bien connus comme Ali Baba et les quarante voleurs et Les sept voyages de Sinbad le marin.

Une réimagination du conte Les Mille et Une Nuits par Disney

L’œuvre a été assemblée au cours de plusieurs siècles par divers auteurs, traducteurs et érudits d’Asie occidentale, centrale et du Sud, ainsi que d’Afrique du Nord. Certaines des histoires, dont Aladin, ont été ajoutées dans des éditions ultérieures. Au fil des ans, la collection s’est révélée un terrain de chasse fertile pour les producteurs de films, de télévision et de jeux vidéo. Parmi les réalisateurs qui se sont attaqués aux contes, on trouve George Méliès, Pier Paolo Pasolini et Miguel Gomes, tandis que Disney et Guy Ritchie ont récemment revisité l’histoire d’Aladin en 2019 avec Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari et Will Smith au casting.