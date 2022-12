Les meilleurs navigateurs centrés sur la confidentialité dont vous n’avez jamais entendu parler

Si les navigateurs web les plus populaires proposent des fonctions pour respecter votre vie privée, il existe des solutions bien plus efficaces. En voici certaines dont vous n'avez probablement jamais entendu parler.

Il n’est jamais trop tard pour utiliser un navigateur qui respecte davantage votre vie privée que Chrome. Pour la plupart des gens, Firefox ou Brave (avec la modification de certains paramètres) suffisent. Mais si vous cherchez un navigateur totalement pensé et conçu pour la confidentialité, il y a de meilleures options encore.

Bien sûr, quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous ne disparaîtrez jamais d’Internet. Mais les quatre navigateurs ci-dessous sont orientés vers le respect de la vie privée avec des extensions préinstallées et sans système de tracking intégré. Ils sont parfaits si vous voulez réduire le tracking de vos sessions par les publicitaires et/ou votre FAI, mais pas si vous vous inquiétez de la surveillance des gouvernements.

LibreWolf

LibreWolf est un navigateur basé sur Firefox avec uBlock Origin préinstallé. Il n’envoie aucune donnée télémétrique aux développeurs et privilégie les moteurs de recherche respectueux de votre vie privée, comme DuckDuckGo par rapport aux Google et autre Bing par défaut. Vous pouvez voir ce navigateur comme Firefox, mais davantage tourné vers la confidentialité dans sa configuration par défaut. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux, mais vous devrez télécharger et installer les mises à jour manuellement si vous passez par l’installeur. À la place, vous devriez installer l’app via des repositories comme Chocolatey.

Pale Moon

Si vous voulez essayer un navigateur centré sur la confidentialité qui ne repose pas sur les moteurs Blink de Chrome ou Gecko de Firefox, Pale Moon peut valoir le coup. Le navigateur est open source et affirme ne collecter aucune donnée – ce que ne fait quasiment aucun des autres navigateurs -. Il fonctionne très bien la plupart du temps, mais vous pourriez avoir des soucis pour charger certaines vidéos. Pale Moon n’est pas un navigateur très populaire, alors vous devrez faire vous passer des avantages à utiliser un navigateur populaire – les dernières extensions ne sont pas toujours disponibles, par exemple -.

SnowHaze

Tous les navigateurs iOS sont des variantes de Safari, ceci parce qu’Apple ne permet pas les navigateurs non WebKit sur l’App Store. Cela rend difficile de justifier l’utilisation d’une alternative à Safari, mais alors, certains navigateurs comme SnowHaze sortent du lot. SnowHaze dispose d’un bloqueur de publicités natif et affirme bloquer par défaut toutes sortes de tracking et autres techniques de fingerprinting sur internet. Le navigateur propose aussi un VPN payant, mais ne vous précipitez pas dessus. Prenez le temps d’étudier les options et la pertinence, pour votre utilisation, de la solution de SnowHaze.

Mull

Mull est un navigateur centré sur la confidentialité pour les smartphones Android. Il est développé par les équipes à qui l’on doit F-Droid (un app store alternatif pour Android) et il se concentre vraiment sur la vie privée. Pour commencer, il faut télécharger le client F-Droid sur votre téléphone et installer Mull à partir de là. Et n’oubliez pas d’installer uBlock Origin pour davantage encore de confidentialité.