Les meilleures nouveautés de l’app Apple Notes apportées par iOS 18

iOS 18 introduit un certain nombre de nouveautés dans l'app Apple Notes. Voici les plus intéressantes.

Notes est tranquillement en passe de devenir l’une des apps les plus utiles de l’écosystème Apple. C’est l’une des meilleures de la catégorie pour iPhone, permettant de travailler à plusieurs, avec de nombreuses fonctionnalités additionnelles comme un scanner de documents. Avec iOS 18, Apple rend son app plus intelligente encore. Voici les meilleures fonctionnalités introduites par cette nouvelle majeure de l’OS mobile de la marque à la pomme.

Prenez des notes vocales dans iOS

Apple Notes supporte les enregistrements vocaux dans iOS 18. L’app vous permet de prendre des notes vocales et les intègre dans votre texte. De plus, une fois une note enregistrée, vous pouvez partager le fichier audio avec des tiers. Cela signifie que vous n’êtes pas obligé(e) de partager une note entière simplement pour faire part de votre enregistrement audio. Vous pouvez choisir n’importe quelle note vocale individuelle et la partager.

Pour enregistrer une note vocale, créez une nouvelle note et tapotez sur l’icône en forme de trombone, puis sélectionnez Enregistrement audio. Ensuite, tapotez sur le bouton d’enregistrement rouge lorsque vous êtes prêt(e) et commencez à parler. Tapotez sur le bouton Pause pour mettre en pause et « Terminer » lorsque vous en avez fini.

Votre iPhone peut même transcrire vos notes vocales

Avec iOS 18, Notes peut transcrire votre note vocale pour vous, vous évitant de le faire manuellement. Cette fonctionnalité est disponible sur les iPhone 12 ou plus récents et ne prend malheureusement en charge que l’anglais (Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis). Les variantes de l’Inde et de Singapour ne sont pas supportées pour cette fonction.

Pour initier une transcription, tapotez sur un enregistrement audio dans Notes, puis sur les guillemets dans la partie inférieure gauche de votre écran.

Résolvez des problèmes mathématiques

Apple Notes peuvent vous aider avec les mathématiques. Vous pouvez facilement définir des variables et leurs valeurs dans l’app et laissez cette dernière réaliser des calculs complexes. Vous pouvez aussi assigner des noms complets à vos variables. Le calcul dans l’app Notes utilise la même technologie que la section Math Notes dans l’app Calculatrice.

Naviguez facilement dans les grandes notes

Notes permet depuis longtemps de diviser vos notes en différentes sections, mais si vous en ajoutez trop, la navigation devient délicate. Avec iOS 18, vous pouvez réduire les sections qui ne vous intéressent pas, ce qui diminue grandement le temps de défilement pour atteindre la section qui vous intéresse. Pour utiliser cette fonction, appliquez le style Heading à n’importe quelle section et tapotez simplement sur le titre d’une section pour la réduire.

Ajoutez de la couleur à vos notes

Certains aiment utiliser des couleurs dans leurs notes, que ce soit pour mettre en avant des éléments importants ou pour séparer les sujets. Dans Notes pour iOS 18, vous pouvez facilement changer les couleurs en tapotant sur le bouton Aa dans la barre d’outils de Notes au-dessus du clavier, puis en sélectionnant le cercle dans la seconde ligne. Vous avoir plusieurs options : violet, rose, orange, menthe et bleu.