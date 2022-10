Les manettes rétro Nintendo désormais compatibles avec les iPhone, iPad, Mac et Apple TV, une nouveauté apportée avec iOS 16.1, iPad 16.1 et macOS Ventura.

Durant la WWDC 2022 il y a quelques mois, la firme de Cupertino annonçait un certain nombre d’améliorations à venir pour le jeu vidéo avec iOS 16, y compris la prise en charge native des manettes Nintendo Joy-Con et Pro. Désormais, vous pouvez aussi utiliser les manettes rétro modernisées de Nintendo avec vos iPhone, iPad, ordinateurs Mac et même Apple TV.

Le développeur Steven Troughton-Smith a en effet découvert que iOS 16.1 et tvOS 16.1 prennent en charge les manettes Switch SNES de Nintendo, une version moderne des modèles classiques avec connexion sans fil et un port USB-C pour la recharge.

Dans son tweet intégrant une vidéo de démonstration de cette fonctionnalité, Steven Troughton-Smith explique qu’il est aussi convaincu que les plateformes Apple prennent désormais aussi en charge les manettes N64 et NES pour la Switch. MacStories a fait ses propres tests et confirme que les manettes SNES fonctionnent avec iPadOS 16.1 et macOS Ventura. Par ailleurs, le blog est aussi parvenu à utiliser une manette moderne N64 avec les appareils Apple. Ces manettes apparaissent dans les paramètres Bluetooth quand elles sont en mode appairage comme n’importe quel autre appareil compatible Bluetooth.

L’Apple App Store n’accepte pas les émulateurs de jeux vidéo, vous devrez donc encore allumer votre Switch pour jouer à vos jeux sur la console et profiter de son service d’abonnement. Mais comme le précise AppleInsider, vous pouvez désormais utiliser ces manettes pour les jeux d’Apple Arcade et tous les autres titres supportés dans l’App Store.

Voilà qui pourrait plaire à tous les amateurs de jeux vidéo rétro, fans de Nintendo de la première heure ou non. Si vous avez une ou plusieurs de ces manettes chez vous, ce peut être une bonne option.

Neat, iOS/tvOS 16.1 support the official BT/USB-C Super Nintendo controller for the Switch 😄 I don’t have the N64 or NES versions to test with, but I believe they are supported now too 🎮 pic.twitter.com/mfkTIHpXun

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 24, 2022