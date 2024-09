Les Maîtres de l’Univers en live-action : Alison Brie va incarner Evil-Lyn

La super-vilaine Evil-Lyn du film en live-action Les Maîtres de l’Univers sera incarnée par l'actrice américaine Alison Brie.

L’univers de la franchise Les Maîtres de l’Univers va bientôt connaître un renouveau avec le reboot live-action produit par Amazon MGM Studios et Mattel Films. L’une des clés de ce renouveau est l’annonce de l’actrice Alison Brie, connue pour son rôle dans GLOW, dans le rôle de la sorcière Evil-Lyn, l’un des principaux antagonistes de l’histoire.

