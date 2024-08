Les Maîtres de l’Univers en live-action : Dolph Lundgren mérite une place dans le casting

L'adaptation en live-action des Maîtres de l'Univers suscite de grandes attentes, et l'ajout de Dolph Lundgren au casting pourrait être un hommage puissant à l'œuvre originale. Connue pour son rôle iconique de Musclor, Dolph Lundgren apporterait une touche d'authenticité et de nostalgie à cette nouvelle version.

Tl;dr Amazon MGM Studios relance un classique avec le reboot des Maîtres de l’Univers.

Dolph Lundgren, le premier Musclor au cinéma, pourrait être considéré pour le casting.

Dolph Lundgren pourrait incarner le père de Musclor, le roi Randor.

Il pourrait aussi incarner d’autres personnages tels que Skeletor ou Océanor.

La renaissance des Maîtres de l’Univers

Amazon MGM prévoit le retour des Maîtres de l’Univers en live-action à partir de 2026 avec Nicholas Galitzine dans le rôle de Musclor et Camila Mendes décroche le rôle de Teela. Cependant, une place devrait être réservée à Dolph Lundgren, le premier Musclor au cinéma.

Un héros d’autrefois pour un nouveau monde

Après le succès de la série animée Les Maîtres de l’Univers: Révolution, un renouvellement du casting s’impose. Dolph Lundgren a déjà beaucoup apporté à Hollywood avec des performances mémorables dans les séries Rocky et Expendables. Malgré son âge avancé, il a récemment démontré que cela n’entravait en rien ses capacités dans son film d’action Wanted Man. Ainsi, rien n’empêche Dolph Lundgren de faire une apparition dans le nouveau film Les Maîtres de l’Univers.

Le passage de flambeau

Les jouets Les Maîtres de l’Univers de Mattel ont donné naissance à l’un des dessins animés les plus emblématiques de tous les temps. Malgré l’échec de l’adaptation en live-action originale, Dolph Lundgren est devenu une partie importante et nostalgique de la franchise. Qu’il s’agisse d’un rôle de soutien ou d’un simple caméo, Dolph Lundgren mérite l’opportunité de revisiter la franchise qui lui a valu son premier rôle principal et de dire adieu à Musclor.