Les joueurs solo de Pokemon GO mécontents du dernier événement

Les derniers événements de Pokemon GO déçoivent les joueurs solo : Pourquoi sont-ils mécontents ?

Tl;dr Des joueurs de Pokemon GO critiquent l’événement Legendary Heroes.

Leur grief concerne les défis de commerce dans le jeu.

Le manque de commerce à distance entrave les joueurs ruraux.

Le mécontentement des joueurs de Pokémon Go

Il semble que l’événement Legendary Heroes de Pokemon GO ne soit pas du goût de tous. En effet, certains joueurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, critiquant particulièrement les défis commerciaux liés à cet événement.

Des défis commerciaux trop contraignants

L’événement Legendary Heroes a commencé le jeudi 26 septembre. Pour le mener à bien, les joueurs doivent choisir l’un des deux parcours inspirés de Pokemon Sword and Shield. Chaque parcours comporte son lot de défis de capture et de commerce. Cependant, une partie des fans du jeu estime que l’éditeur Niantic met trop l’accent sur le commerce. Un utilisateur de Reddit, SpazsAvatar, a explicitement critiqué le défi de commerce de la Collection Shield Path dans Pokemon GO, qui nécessite d’obtenir les personnages Swirlix, Gothita, Seedot et Scraggy en échangeant avec d’autres joueurs.

Un défi insurmontable pour certains

Le problème, c’est que le jeu ne prend pas en charge le commerce à distance. Cela pose un défi presque insurmontable pour les joueurs ruraux ou ceux qui n’ont pas la chance de vivre dans une zone où Pokemon GO est populaire. « Je suis maintenant complètement coupé de toute cette recherche parce que Niantic pense pour une raison quelconque que nous avons tous beaucoup d’amis proches ou de la famille qui jouent avec nous », s’est plaint SpazsAvatar. Ce commentaire a reçu plus de 3 000 votes positifs et s’est retrouvé en première page du plus grand subreddit du jeu fin septembre 2024, indiquant que de nombreux joueurs de Pokemon GO partagent cette frustration.