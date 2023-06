Niantic licencie et annule des jeux

Les nouveaux projets de Niantic n'ont pas généré de revenus à la hauteur des investissements et des recrutements initiés pendant les années Covid-19.

L’année dernière, Niantic a annulé quatre projets, dont Transformers : Heavy Metal. Cette année, après quatre mois sur l’App Store, NBA All-World a été abandonné. En cours de développement depuis plusieurs mois, Marvel : World of Heroes a lui été annulé. Si Pokémon Go, Pikmin Bloom, Peridot, Monster Hunter Now et Campfire échappent à ce destin tragique, Niantic annonce la fermeture de son studio à Los Angeles, ce qui va conduire à une vague massive de licenciements (pas moins de 230 employés sont concernés).

Pokemon Go developer Niantic closes LA studio, lays off 230 staff, cancels Marvel projecthttps://t.co/923tnZFykU — GamesIndustry (@GIBiz) June 30, 2023

Pour John Hanke, le CEO de Niantic, l’illusion de la pandémie a fait du mal à la société :

Nous avons laissé nos dépenses croître plus rapidement que nos revenus. À la suite de l’explosion des recettes pendant le Covid-19, nous avons augmenté nos effectifs et les dépenses afin de prolonger la croissance de façon plus agressive, en étoffant les équipes des jeux actuels, notre travail sur la plateforme AR, les nouveaux projets de jeux et les postes qui soutiennent nos produits et nos employés (…) Nous sommes également responsables de nos propres performances. Aujourd’hui, le marché très concurrentiel des jeux mobiles exige une qualité et une innovation éblouissantes. Il exige également une forte monétisation et un noyau social capable de générer une croissance virale et un engagement à long terme.

Niantic et la dépendance de Pokémon Go

Si Pokémon Go est la vache à lait de Niantic, avec plus d’un milliard de dollars d’achats in-app chaque année depuis 2020, les joueurs se sont également sentis lésés par le système d’achat in-app de Niantic. À la fin du mois de mars dernier, Niantic a presque doublé le prix des passes de raid à distance, un objet in-app extrêmement populaire. La société explique que les options de jeu à distance ont été essentielles pendant les pandémies, mais qu’elles vont à l’encontre de la vision de Niantic pour le jeu, qui est d’inciter les gens à sortir pour jouer ensemble en personne. Mais les joueurs ne sont pas de cet avis. Certains ont même décidé de boycotter Pokémon Go en signe de protestation. Si leur protestation n’a peut-être pas attiré l’attention de Niantic, ses ventes d’achats in-app l’ont probablement fait.

Entre juillet 2022 et mars 2023, les données de Sensor Tower montrent que Niantic a réalisé en moyenne 70 millions de dollars de recettes brutes d’achats in-app chaque mois. Au cours des trois mois qui ont suivi l’augmentation du prix de la carte de raid à distance, Niantic a gagné en moyenne 53 millions de dollars par mois. “La priorité absolue est de maintenir Pokémon GO en bonne santé et de le faire grandir en tant que jeu éternel“, a signalé John Hanke. Certains membres du personnel de Pokémon Go ont été touchés par les récents licenciements.

L’avenir de Niantic… entre les mains de la réalité augmentée

Bien que des jeux comme Peridot ne se soient pas encore avérés financièrement viables, Niantic dispose d’une branche commerciale complète, distincte de ses propres jeux. Le kit de développement Lightship AR de Niantic permet à tout développeur sachant utiliser le moteur graphique Unity de créer des jeux en réalité augmentée. Les développeurs ont également accès à l’impressionnant système de positionnement visuel (SPV) de Niantic, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des points de repère dans leur environnement réel. John Hanke a même mentionné dans son message à ses employés que l’entreprise souhaitait se concentrer davantage sur la conception de jeux pour les appareils de réalité mixte et les lunettes de réalité augmentée. Si Niantic ne parvient pas à donner une suite à Pokémon Go, ses outils de développement pourront peut-être maintenir l’entreprise sur la bonne voie.