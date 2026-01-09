Les innovations technologiques les plus insolites déjà dévoilées au CES 2026

Le salon CES 2026, rendez-vous incontournable de l'innovation à Las Vegas, dévoile cette année une série d’inventions technologiques surprenantes et inattendues, repoussant les limites de l’imagination dans des domaines allant du quotidien aux loisirs connectés.

Le salon de l’insolite : quand la tech se déchaîne à Las Vegas

Chaque année, le CES dévoile ses nouveautés entre démesure et fantaisie, bousculant sans gêne notre rapport à la technologie. L’édition 2026 n’a pas failli à la tradition, proposant une moisson d’objets inattendus qui, parfois, flirtent avec l’absurde – ou avec nos habitudes les plus intimes.

La santé personnelle s’empare des salles de bain

Cette année, la tendance est claire : le suivi de la santé quitte le cabinet médical pour investir… les toilettes. Le très remarqué « Throne toilet computer » a poussé le concept jusqu’à installer caméras et micros sur la cuvette afin d’analyser vos selles. Derrière cette intrusion, l’objectif affiché est ambitieux : repérer les évolutions digestives ou métaboliques, notamment chez les utilisateurs de médicaments comme les GLP-1.

Dans une veine similaire, la société Vivoo mise sur la discrétion en lançant un protège-slip connecté utilisant la microfluidique. Après un simple scan par smartphone, il promet de livrer des informations sur la fertilité ou certains marqueurs hormonaux. Preuve que même ce que l’on évoque rarement trouve désormais sa place sous les projecteurs du CES.

L’écran qui ose tout : innovation ou gadget ?

Pour ceux qui en doutaient encore, Lenovo fait voler en éclats nos certitudes sur l’informatique nomade. Deux prototypes ont particulièrement capté l’attention. D’un côté, le Legion Pro Rollable déploie son écran de 16 pouces façon écran panoramique pour transformer n’importe quel jeu en expérience immersive à souhait. De l’autre, le ThinkBook XD Rollable opte pour une approche double face : l’affichage s’étend jusqu’à recouvrir le couvercle pour offrir un second écran visible par votre interlocuteur. La frontière entre utilité et démonstration technologique s’amenuise.

Parmi cette avalanche d’inventions parfois déconcertantes, citons également :

L’écran FollowMe de Hisense , capable de suivre physiquement vos déplacements dans la pièce.

, capable de suivre physiquement vos déplacements dans la pièce. Les ongles connectés iPolish , qui changent instantanément de couleur grâce à une impulsion électrique.

, qui changent instantanément de couleur grâce à une impulsion électrique. L’étonnant sex-toy Handy 2 Pro signé OhDoki, dont le mode Turbo rivalise avec un processeur dernier cri – jusqu’à recharger votre téléphone si besoin.

Nouvelles frontières ou folie douce ?

À travers ces objets plus ou moins attendus, le CES 2026 confirme sa vocation : brouiller les pistes entre nécessité et extravagance technologique. S’agit-il là d’une révolution de notre quotidien ou simplement d’une fuite en avant où chaque détail doit devenir quantifiable ? Pour l’instant, difficile à dire… Mais une chose est sûre : même ce dont on n’a jamais rêvé trouve sa place sur les stands de Las Vegas.