Les films de Noël incontournables pour 2024 sur Netflix

Avec l'approche de la saison festive, la plateforme de streaming Netflix a dévoilé un aperçu excitant des films de Noël qui seront proposés en 2024. Préparez-vous à plonger dans un univers rempli de magie, d'amour et d'aventure !

Des comédies romantiques pour égayer la saison

Parmi les films phares de Netflix figure Hot Frosty, une comédie romantique avec Lacey Chabert, connue pour ses rôles dans les films de Hallmark. L’intrigue fantastique est si absurde qu’elle pique la curiosité. Netflix proposera également Our Little Secret avec Lindsay Lohan et The Merry Gentlemen qui réunit Britt Robertson et Chad Michael Murray. Autant dire que des moments festifs hilarants sont à prévoir.

Des drames sentimentaux touchants

Dans Meet Me Next Christmas, Christina Millian interprète Layla, qui tente de se procurer des billets pour le concert de Noël des Pentatonix. Son aventure à travers New York la conduit à se demander si elle ne cherche pas l’amour au mauvais endroit. Dans Hot Frosty, Lacey Chabert joue le rôle d’une veuve qui retrouve l’amour grâce à un bonhomme de neige qui prend vie. Cependant, leur romance est mise à l’épreuve lorsque le bonhomme de neige commence à fondre avec la fin des vacances.

Un thriller pour pimenter les fêtes

Pour ceux qui cherchent un peu plus d’action pendant les fêtes, Carry-On est à ne pas manquer. Dans ce thriller, Taron Egerton incarne un agent de la TSA qui travaille le soir de Noël et qui se retrouve mêlé à un chantage. L’histoire s’inspire de Die Hard, promettant de l’action et du suspense.

Préparez donc vos listes de films à voir pour cette saison festive. Avec ces offres alléchantes de Netflix, les soirées d’hiver promettent d’être chaleureuses et divertissantes.