Les fans de Harry Potter toujours en colère contre cette scène de Voldemort

La fameuse scène de Voldemort dans Harry Potter est toujours considérée comme le pire changement jamais effectué dans l'adaptation cinématographique.

Tl;dr Des fans de Harry Potter sont mécontents d’une scène du dernier film.

La scène de la mort de Voldemort a été modifiée par rapport aux livres.

Beaucoup de fans préfèreraient la version originale du livre.

Une scène de Harry Potter suscite le mécontentement, 13 ans plus tard

Les fans de Harry Potter restent insatisfaits, même 13 ans après la sortie de Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2. Si la majorité des fans estiment que les films sont une excellente adaptation de la série littéraire de J.K. Rowling, certaines scènes ont suscité des controverses. En effet, les films ont non seulement supprimé et modifié certaines parties des livres, mais ils ont aussi effectué des coupes et des changements lors de la réalisation, privilégiant certains plans et scènes par rapport à d’autres.

La mort de Voldemort : une scène contestée

Le dernier film de la série, étant le point culminant de la saga, contient naturellement de nombreuses scènes importantes et décisives. L’une d’entre elles est bien sûr le combat final entre Harry et Voldemort. Pour cette partie du film, le réalisateur David Yates a tourné plusieurs scènes qui n’ont pas été intégrées à la version finale, dont une où Harry se tient au-dessus du corps sans vie de Voldemort. Une scène simple, mais percutante, même sans l’ajout d’effets spéciaux en post-production. Une scène que les fans de Harry Potter ont longtemps souhaité voir dans le film, après en avoir pris connaissance.

Les fans expriment leur mécontentement

Sur la page Reddit de Harry Potter, un « Je veux toujours savoir qui est le ‘génie’ qui a supprimé cette scène. Elle avait l’air épique » illustre bien le sentiment général des fans. De nombreux fans ont exprimé leur déception face à la disparition de Voldemort dans un nuage de fumée, préférant la description plus réaliste de sa mort dans le livre.

Les livres décrivent la mort de Voldemort comme une « finalité banale ». Voldemort n’était qu’un homme qui est mort, rien de plus. Les films ont transformé ce sens profond en un simple effet visuel sensationnel. Ces commentaires reflètent le mécontentement persistant des fans face à cette divergence majeure par rapport aux livres dans la scène la plus importante de la série.

Une décision controversée du réalisateur

C’est David Yates qui est à l’origine de ce changement, préférant la version qui a fini dans le film pour être une scène plus intime, du moins de son point de vue. Cependant, cette décision a été très contestée à l’époque et le reste encore aujourd’hui.