Les fans de Daredevil spéculent sur les raisons sombres qui poussent Matt Murdock à abandonner son masque

Les adeptes de Daredevil élaborent des théories sur les raisons qui ont poussé Matt Murdock à raccrocher son masque, et certaines de ces suggestions plongent profondément dans l'obscurité.

Tl;dr Nouvelle série Disney Plus, Daredevil: Born Again se déroule cinq ans après l’original.

Des fans spéculent sur les raisons qui ont poussé Matt Murdock à abandonner son rôle de justicier.

La série arrivera sur Disney Plus le 4 mars.

Daredevil : le retour d’un justicier tant attendu

Tous les yeux des fans de Marvel sont rivés vers l’avenir, anticipant avec impatience la sortie de la nouvelle série Disney Plus, « Daredevil : Born Again ». Cette série est prévue pour se dérouler cinq ans après la fin de la série originale sur Netflix. Ainsi, il semble que Matt Murdock, alias Daredevil, ait rangé son masque de justicier lorsque l’histoire commence.

Des théories de fans passionnantes

Les fans de Marvel sont en effervescence, essayant de décoder les indices et de deviner ce qui aurait pu inciter Murdock à abandonner sa lutte contre le crime. Un utilisateur de Reddit a spéculé : « Étant donné le moment de la série, autour de l’hiver 2025 pour l’élection de New York, et son apparition dans She-Hulk était autour de l’été 2025. C’est clairement quelque chose d’assez récent qui s’est passé après l’apparition de She-Hulk. »

Les théories sont nombreuses. Certains supposent qu’un événement tragique impliquant une mort pourrait être à l’origine de cette décision, tandis que d’autres suggèrent que Daredevil aurait pu tuer accidentellement un homme, poussant ainsi le justicier à prendre sa retraite.

Une intrigue mystérieuse

La présence de nombreux personnages familiers tels que Wilson Fisk, alias Kingpin, et Frank Castle, alias Punisher, ajoute une couche supplémentaire de mystère à l’intrigue. Des fans suggèrent même que l’attaque de Bullseye sur le trio principal pourrait avoir des conséquences graves, conduisant à la retraite de Daredevil.

« Daredevil : Born Again » arrivera sur Disney Plus le 4 mars et comprendra neuf épisodes. Le public attend avec impatience de voir comment les événements se dérouleront et quel rôle joueront les personnages familiers dans cette nouvelle saga.