Le super-héros le plus sanglant de Marvel revient dans Daredevil: Born Again

Le nouveau trailer de Daredevil: Born Again promet une reprise palpitante de la série dédiée au super-héros la plus sanglante de Marvel.

Charlie Cox revient en Daredevil

Après une longue attente, les fans de Marvel peuvent enfin se réjouir. Charlie Cox, qui a marqué les esprits avec sa performance en tant que Daredevil dans la série originale Netflix, est prêt pour son grand retour dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Ce retour très attendu est d’autant plus excitant qu’il est accompagné d’une toute nouvelle bande-annonce pour la série « Daredevil: Born Again ».

Une renaissance pour Daredevil

La série « Daredevil », bien qu’appréciée, avait été annulée par Netflix, laissant les fans dans l’incertitude quant à l’avenir du personnage. Cependant, Marvel Studios n’a pas abandonné ce personnage iconique et a décidé de le ramener dans le MCU. Cox a fait une brève apparition dans « Spider-Man: No Way Home » et a joué un rôle récurrent dans la série humoristique et métaphorique « She-Hulk: Attorney at Law ».

Réunir l’ancienne équipe

Mais l’heure est venue de retourner dans l’univers sombre et réaliste qui a vu naître Daredevil. La série « Daredevil: Born Again », diffusée sur Disney+, verra le retour de nombreux acteurs de la série originale Netflix. Parmi eux, Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk/Kingpin, Deborah Ann Woll en tant que Karen Page, et Elden Henson en Franklin « Foggy » Nelson. La nouvelle série marquera également le retour de Jon Bernthal en tant que Punisher et la résurrection de Bullseye, des figures emblématiques de la série Netflix.

Un avenir prometteur pour Daredevil

La série « Marvel’s Echo » a préparé le terrain pour ce nouveau chapitre de Daredevil, suscitant un engouement certain chez les fans. Avec cette nouvelle série, Daredevil semble bien parti pour reprendre sa place de héros emblématique dans le MCU. L’avenir semble donc prometteur pour le justicier aveugle.