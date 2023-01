Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro permettent d’enregistrer des vidéos avec un audio à 360°

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro permettent de capter l'audio à 360° en enregistrement vidéo. Les Galaxy Watch peuvent piloter le zoom d'un smartphone Galaxy S.

Vous avez désormais un moyen simple d’enregistrer des vidéos avec un son surround via votre smartphone, pour peu que vous ayez les bons accessoires. En effet, Samsung vient de déployer une mise à jour pour ses écouteurs Galaxy Buds Pro 2 qui permet une captation audio à 360° pendant que vous enregistrez une vidéo. Cela ne saurait égaler un surround professionnel, évidemment, mais vous pourrez proposer une certaine immersion de ce que vous entendez pendant un concert ou une randonnée, par exemple.

Dans un premier temps, seulement une poignée d’utilisateurs pourront profiter de cette nouveauté. La mise à jour arrive d’abord uniquement aux possesseurs de Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Elle sera par la suite incluse dans les “prochains smartphones Galaxy”, comprenez par là la très attendue gamme Galaxy S23. Et si vous avez un S22 ou plus ancien, tant pis pour vous.

Les Galaxy Watch peuvent piloter le zoom d’un smartphone Galaxy S

Vous aurez davantage de succès avec la mise à jour prochaine pour les smartwatches de Samsung. Une nouvelle version prévue pour février apportera le zoom sur l’app Camera Controller sur les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5. Avec le geste de pincement des doigts ou en faisant tourner la couronne, vous pourrez piloter le zoom de la caméra de votre smartphone depuis votre poignet. Vous n’aurez pas à toucher votre appareil (ou à vous rapprocher ou vous éloigner) pour cadrer correctement votre cliché.

Cette nouvelle fonctionnalité ne sera utile que si vous êtes totalement dans l’écosystème Samsung. Cependant, le géant sud-coréen espère très certainement que cette intégration plus poussée donnera des raisons supplémentaires aux clients d’acheter des accessoires en plus des prochains smartphones. Voilà en tous les cas des fonctions sympathiques que l’on ne trouve pas (encore) chez la concurrence.