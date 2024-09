Les développeurs de The Day Before tentent un comeback avec Escape Factory

Après les nombreux revers subis avec The Day Before, le studio singapourien Fntastic tente de se relancer avec un nouveau projet, Escape Factory. Malgré la méfiance qui plane autour de leurs productions, ils espèrent regagner la confiance des joueurs avec cette nouvelle tentative.

Le retour « audacieux » de Fntastic

Fntastic, qui s’est fait connaître par le scandale qui a suivi le développement et la sortie de The Day Before, refait surface sans aucune honte. Après moins d’un an de silence, suite à l’échec retentissant du fameux jeu de survie dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies, le studio singapourien espère reconquérir son public.

The Day Before : une déception mémorable

Annoncé en 2021, The Day Before avait suscité de grandes attentes jusqu’à sa sortie en décembre 2023. Malheureusement, le jeu, truffé de bugs techniques et bien loin de l’expérience MMO promise, a déçu ses joueurs. Un mois après son lancement, les serveurs ont été fermés et tous les acheteurs ont été remboursés.

Escape Factory, le nouveau projet de Fntastic

Malgré les rumeurs laissant entendre que Fntastic avait mis la clé sous la porte, le studio singapourien a révélé un nouveau projet : Escape Factory. Ce dernier sera financé via Kickstarter et Fntastic promet un remboursement intégral si l’objectif de financement n’est pas atteint. Cette annonce a été accompagnée d’une déclaration sur les réseaux sociaux, reconnaissant que « regagner la confiance sera difficile ».

Une communauté sceptique

Bien que Fntastic tente de se relancer avec Escape Factory, la réception de cette annonce reste largement mitigée. La bande-annonce du jeu a suscité de nombreux commentaires négatifs, et les réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, montrent une forte méfiance de la part des joueurs. Beaucoup expriment leur frustration suite aux promesses non tenues de The Day Before et doutent de la capacité du studio à mener à bien ce nouveau projet. Il semble que Fntastic ait du mal à échapper à la controverse qui entoure encore leur précédente production.