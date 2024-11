Les créateurs YouTube peuvent désormais réaliser des remix IA de chansons pour leurs Shorts

La fonctionnalité est une extension de l'outil Dream Track de YouTube.

Tl;dr YouTube lance une fonctionnalité de remix pour ses créateurs.

Ces remix sont réalisés à l’aide de l’outil Dream Track, basé sur l’IA.

Dream Track a été lancé en 2023 en partenariat avec plusieurs artistes.

YouTube innove avec une fonctionnalité de remix

Dans sa quête constante d’innovation, YouTube a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité pour ses créateurs. Ceux-ci peuvent désormais produire leurs propres remixes de chansons existantes. Cette opportunité s’inscrit dans le cadre de l’outil Dream Track de YouTube, propulsé par l’intelligence artificielle Lyria de Google DeepMind.

Cet outil permet aux créateurs de « relooker » une chanson et de créer une mélodie de 30 secondes à utiliser dans une vidéo courte. Les créateurs concernés par cette expérience peuvent sélectionner parmi les chansons éligibles puis donner des indications à l’IA sur la manière dont ils souhaitent remixer le morceau. Ces modifications peuvent viser à donner à la chanson un genre ou une ambiance différente – selon l’inspiration de chacun.

Une fois les instructions données, une nouvelle chanson est générée qui « réinvente la musique tout en conservant l’essence des voix et des paroles originales », selon l’annonce de YouTube. Ces bandes sonores remixées comportent une attribution claire à la chanson originale, tant dans la vidéo courte elle-même que sur la page audio de celle-ci. Elles indiquent également clairement que la piste a été remixée avec l’IA.

Un outil en constante évolution

YouTube a lancé Dream Track en novembre 2023, en partenariat avec le géant de l’industrie musicale, Universal Music Group, et plusieurs musiciens de renom, tels que John Legend, Charli XCX et Troye Sivan. Depuis, cet outil a étendu sa disponibilité à tous les créateurs américains.

Le rôle de l’IA dans la création musicale

L’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus crucial dans le monde de la création musicale. Elle offre aux créateurs une nouvelle palette d’outils pour exprimer leur créativité et repousser les limites de l’art musical. Cette initiative de YouTube illustre parfaitement cette tendance et promet de belles explorations musicales à venir.