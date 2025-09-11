Les créateurs d’Only Murders In The Building rêvent d’accueillir un acteur bien précis dans la série

Les créateurs de la série à succès Only Murders In The Building ont récemment révélé avoir un acteur en particulier en tête pour rejoindre le casting, suscitant la curiosité des fans quant à l'identité de cette personnalité convoitée.

Tl;dr Meryl Streep a rejoint la série en saison 3.

Daniel Day-Lewis reste un rêve quasi impossible.

La série multiplie les invités prestigieux chaque saison.

Une galerie de stars pour « Only Murders in the Building »

Depuis ses débuts, la série Only Murders in the Building a fait de l’invitation de vedettes une véritable marque de fabrique. Saison après saison, ce savant mélange d’humour et d’enquête niché dans un immeuble new-yorkais réunit un casting principal détonnant : Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. Mais la vraie surprise vient souvent des noms que l’on croise au détour d’un épisode. Difficile, en effet, de rester insensible à la longue liste d’invités : Meryl Streep, mais aussi Tina Fey, Nathan Lane, Paul Rudd, ou encore Sting, pour n’en citer que quelques-uns.

Meryl Streep : le sommet des guest stars

Si certains passages marquent les esprits, l’arrivée de Meryl Streep dans la saison 3 hisse la barre très haut. Il faut dire qu’avec ses 21 nominations aux Oscars — un record absolu — et trois statuettes remportées, elle demeure une référence incontestée du métier. Le casting de la série, par l’entremise de Tiffany Little Canfield, ne cache pas sa fierté : obtenir une telle légende constitue un véritable exploit. Et le plus étonnant dans cette histoire ? C’est bien Meryl Streep elle-même qui a manifesté le souhait de rejoindre l’aventure, curieuse d’apporter sa touche à cette dynamique improbable entre podcasteurs amateurs.

L’inaccessible Daniel Day-Lewis : fantasme ultime ?

Pourtant, malgré ce succès, une ombre persiste sur leur « bucket list ». Interrogée récemment par The Hollywood Reporter, la directrice de casting confiait son doux rêve : voir un jour apparaître le mythique Daniel Day-Lewis. Problème : l’acteur britannique n’a que très rarement goûté à la télévision et s’est surtout retiré du métier depuis « Phantom Thread » en 2017. Sauf exception familiale récente — il joue aux côtés de Sean Bean dans « Anémone », premier film réalisé par son fils Ronan Day-Lewis — rien ne laisse présager son retour sur le petit écran.

Voici les trois raisons principales pour lesquelles cet objectif semble hors d’atteinte :

Carrure exceptionnelle mais présence télévisuelle quasi nulle depuis des décennies.

Retraite annoncée et rareté des apparitions publiques.

Engagements limités même lors d’occasions spéciales.

Un modèle du genre whodunnit moderne

Quoi qu’il en soit, entre rires et fausses pistes, la série portée par son trio atypique s’est imposée comme l’une des meilleures incarnations du renouveau du « whodunnit ». Sur fond de true crime revisité et grâce à sa capacité à attirer les plus grandes stars mondiales, « Only Murders in the Building » n’a décidément pas fini de surprendre. Disponible en streaming sur Hulu, elle cultive habilement cette alchimie rare où prestige rime avec fantaisie.