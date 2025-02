Les créateurs de Cobra Kai souhaitent un spin-off pour deux des meilleurs personnages de la série

Les créateurs de Cobra Kai envisagent de donner une dimension nouvelle à la série en créant un spin-off centré sur deux des personnages les plus appréciés de la série.

La fin d’une ère, mais le début de nouvelles aventures

Après une longue série pleine de succès, la saison 6 de « Cobra Kai » a enfin été diffusée, marquant la fin de la série. Passant de YouTube Red à Netflix, la série, suite du « Karate Kid », a défié toutes les attentes et est devenue l’une des émissions les plus populaires en streaming. Toutefois, si vous regrettez la fin de la série, sachez que « plus est probablement à venir », comme l’ont laissé entendre les créateurs.

Quel avenir pour « Cobra Kai » ?

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, les co-créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont révélé qu’ils avaient envisagé une série dérivée mettant en vedette Hawk (Jacob Bertrand) et Demetri (Gianni DeCenzo). Les deux meilleurs amis ont réparé leur relation à la fin de « Cobra Kai » et ont décidé de poursuivre leurs études à Caltech. Interrogés sur la possibilité de continuer leurs aventures dans une autre série, les créateurs ont confirmé qu’ils y travaillaient déjà.

Quelles attentes pour ce potentiel spin-off ?

Aucun spin-off de « Cobra Kai » n’a encore été officiellement confirmé par Netflix. Il est probable que la plateforme envisage plusieurs directions. Si l’option de suivre Hawk et Demetri à Caltech était choisie, l’histoire serait sans doute plus comique, un domaine dans lequel Heald, Hurwitz et Schlossberg sont très à l’aise. Cependant, cela signifierait probablement moins de karaté, ce qui pourrait changer le ton et le rythme de la série.

Des alternatives possibles

D’autres spin-offs sont également envisagés. La saison 6 a notamment vu apparaître M. Miyagi. Les créateurs ont évoqué la possibilité d’un spin-off sur le jeune M. Miyagi. Par ailleurs, un nouveau film, « Karate Kid: Legends », est prévu pour le 30 mai 2025. Ce film vise à réunir les films originaux, le reboot de 2010 et « Cobra Kai » dans une seule continuité. Jackie Chan et Ralph Macchio y joueront les co-senseis du nouveau protagoniste Li Fong (Ben Wang). En résumé, l’univers de « Karate Kid » est plus prospère que jamais, et l’avenir du spin-off Hawk et Demetri reste à déterminer.