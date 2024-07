Les changements de Nick Torres dans « NCIS » préparent une saison 22 parfaite

La série "NCIS" prépare le personnage de Nick Torres pour son plus grand arc narratif.

La saison 21 a révélé une grande partie de son passé et favorisé son développement.

Nick a formé des liens émotionnels forts avec son équipe au fil des saisons.

La saison 22 pourrait approfondir sa relation avec Alden Parker et renouer avec Jane Tennant.

Le grand arc narratif de Nick Torres dans NCIS

Depuis plus de deux décennies, la série NCIS a exploré le développement personnel et professionnel de plusieurs personnages principaux. Nick Torres, interprété par Wilmer Valderrama, est l’un d’entre eux. Arrivé dans la saison 14 en remplacement de l’agent spécial Tony DiNozzo, il a fait l’objet d’une attention particulière.

Une évolution marquée

Au fil des saisons, et notamment avec la saison 22 en préparation, le personnage de Nick a beaucoup évolué. La saison 21 a notamment révélé des éléments importants de son passé, contribuant à expliquer son caractère et sa personnalité. La fin de la saison 21 a ouvert la voie à plusieurs histoires passionnantes pour les personnages principaux, notamment pour Nick.

Un personnage qui s’ouvre

Au début de la saison 14, peu de choses étaient connues sur Nick. Avec le temps, il est devenu un personnage bien aimé et bien construit. La saison 19 a révélé que Nick avait commencé à suivre des séances de thérapie avec le Dr Grace Confalone. Ces séances ont permis à Nick de prendre conscience que ses problèmes d’alcoolisme étaient liés au traumatisme de son enfance et à sa mauvaise relation avec son père. « Au fil des saisons, le personnage de Nick s’est ouvert, et il a appris à faire confiance à son équipe et à tisser des liens émotionnels précieux avec elle. »

Des relations plus profondes en perspective

Les changements récents dans le personnage de Nick lui ont permis de créer des liens émotionnels plus profonds avec ses collègues. La saison 22 promet notamment une relation plus approfondie entre Nick et son patron Alden Parker. De plus, le développement de Nick rend possible une relation romantique dans la saison 22, notamment avec Jane Tennant, de NCIS: Hawaï.