Les cascades les plus anodines de The Big Bang Theory étaient en réalité les plus périlleuses

Derrière l’apparente simplicité de certaines cascades dans The Big Bang Theory, se cachaient des risques insoupçonnés. Les séquences les plus anodines à l’écran ont parfois représenté de véritables défis pour la sécurité des acteurs et de l’équipe.

Tl;dr Cascades réalisées par des doublures pour la sécurité.

Accidents graves pour Kaley Cuoco et Mayim Bialik.

Série toujours disponible sur HBO Max.

Des coulisses plus risquées qu’il n’y paraît

Quand on pense à une sitcom comme The Big Bang Theory, le danger n’est pas la première chose qui vient à l’esprit. Pourtant, les membres du casting ont connu quelques frayeurs — parfois loin des projecteurs. Si l’ambiance semble bon enfant à l’écran, en coulisses, la prudence était de mise. D’ailleurs, jouer Raj Koothrappali n’a pas laissé que de bons souvenirs à Kunal Nayyar. L’acteur, peu fan des tenues extravagantes de son personnage, a confié avoir perdu tout intérêt pour la mode.

Sous surveillance constante : l’œil d’Eddie Braun

Côté sécurité, rien n’était laissé au hasard. Le chef coordinateur des cascades, Eddie Braun, veillait scrupuleusement à ce que les comédiens ne prennent aucun risque inutile. Il le rappelait encore en 2021 au média britannique Metro : « Si une scène impliquait un scooter, une route ou un effort physique particulier, je doublais systématiquement les acteurs. Les scénaristes avaient tendance à minimiser : “Ce n’est rien”, mais je leur répondais toujours que ça ne l’est jamais… jusqu’à ce que ça le devienne. » Un principe appliqué avec rigueur puisque même les séquences apparemment anodines étaient confiées à des professionnels.

Les accidents hors caméra : destins contrariés pour deux actrices

Malgré toutes ces précautions sur le plateau, c’est bien en dehors du tournage que les incidents majeurs se sont produits. La série compte ainsi deux cas spectaculaires :

Kaley Cuoco , interprète de Penny, a été grièvement blessée lors d’une chute de cheval qui a failli lui coûter une jambe. Sa convalescence a contraint les scénaristes à masquer son absence dans la saison 4 et à adapter son rôle en la faisant travailler derrière le bar du Cheesecake Factory.

, interprète de Penny, a été grièvement blessée lors d’une chute de cheval qui a failli lui coûter une jambe. Sa convalescence a contraint les scénaristes à masquer son absence dans la saison 4 et à adapter son rôle en la faisant travailler derrière le bar du Cheesecake Factory. Mayim Bialik, alias Amy Farrah Fowler, a quant à elle été victime d’un accident de voiture en 2012 qui a failli lui coûter un doigt. Là aussi, l’équipe créative s’est montrée astucieuse pour cacher sa main bandée pendant plusieurs épisodes.

Ces mésaventures rappellent combien il est difficile d’anticiper tous les aléas qui menacent une production télévisée — même dans un univers aussi feutré que celui de The Big Bang Theory.

Une série indémodable et toujours accessible

Après douze saisons riches en rebondissements devant comme derrière la caméra, The Big Bang Theory continue de rassembler ses fans. Pour ceux qui souhaitent (re)découvrir cette comédie emblématique et ses secrets de tournage parfois méconnus, l’intégrale reste disponible sur HBO Max.