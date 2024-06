Les Anneaux de Pouvoir : Tom Bombadil sera dans la saison 2

L'acteur britannique Rory Kinnear va interpréter le rôle de Tom Bombadil dans la deuxième saison de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux du Pouvoir sur Amazon Prime Video.

Tl;dr La saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir mettra en vedette Tom Bombadil.

Des images montrent Tom Bombadil dans une nouvelle maison à Rhûn.

Tom Bombadil pourrait s’impliquer subtilement dans le conflit grandissant autour de Withywindle.

La présence de Tom Bombadil dans Les Anneaux de Pouvoir pourrait susciter la curiosité et l’intérêt.

Rory Kinnear rejoint Les Anneaux de Pouvoir

Tom Bombadil, personnage mystérieux et souvent négligé de l’oeuvre de J. R. R. Tolkien, fera son apparition dans la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Le personnage avait été laissé de côté dans les précédentes adaptations à l’écran, mais la série de la plateforme de streaming Amazon Prime Video changera la donne, malgré les nécessaires ajustements de son emplacement dans l’intrigue.

Eldest, that's what he is. pic.twitter.com/GTU9SxxeNI — The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) May 29, 2024

Un aperçu de la saison 2

Des images inédites publiées par Variety, mais également partagées par Amazon Prime Video, dévoilent Tom Bombadil, interprété par Rory Kinnear, dans une maison pittoresque face à The Stranger joué par Daniel Weyman. Les showrunners de la série Les Anneaux de Pouvoir, J.D. Payne et Patrick McKay, ont expliqué que le format de la série leur a permis d’intégrer Old Tom à l’action.

Tom Bombadil et le conflit grandissant

Dans Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, les hobbits rencontrent Tom Bombadil dans la Vieille Forêt, à l’est de la Comté. Avec l’escalade du conflit autour de Withywindle dans la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir, il est probable que Tom Bombadil s’implique subtilement. En effet, l’influence de Sauron devient palpable et, malgré sa neutralité, Tom Bombadil pourrait agir pour préserver son mode de vie.

Un second foyer pour Tom Bombadil

Les images de Tom Bombadil dévoilées montrent que les showrunners ont utilisé l’amour du personnage pour la nature pour l’intégrer à la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Ils lui ont ainsi offert une seconde maison à Rhûn, autrefois lieu de nature et de beauté devenu un désert à cause de Sauron. C’est là qu’Old Tom rencontrera The Stranger et Nori dans la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir.