L’épisode 6 d’Alien: Earth signe la disparition de personnages clés pour la première fois

Le sixième épisode de la série « Alien: Earth » marque un tournant majeur, alors que des personnages principaux trouvent la mort pour la première fois, bouleversant l’intrigue et installant une tension nouvelle au sein de l’univers du show.

Tl;dr Smee et Arthur trouvent la mort dans l’épisode 6.

Le monstre « Fly » fait une apparition fatale.

Des pistes restent ouvertes pour leur retour possible.

Un tournant funeste pour les hybrides

Dans ce sixième épisode d’Alien: Earth, intitulé « The Fly », le récit revient au présent après un détour marquant par le passé de l’USCSS Maginot. L’atmosphère se tend, chaque protagoniste semble trouver sa place sur l’échiquier alors que la tension grimpe inexorablement vers un final qui promet d’être explosif. Dès les premières minutes, la série pose les bases d’une montée des enjeux – et, inévitablement, certains personnages paient déjà le prix fort.

L’irruption sanglante du cinquième spécimen

C’est justement l’arrivée fracassante du dernier monstre tant attendu, la « Fly », qui signe le ton de cet épisode. Chargé par Kirsh d’assurer seul la gestion des spécimens, le jeune hybride Smee tente de s’affirmer… sans imaginer un instant le danger qu’il court. Une négligence – laisser la porte de la cage entrouverte – scelle son destin : enfermé avec ces créatures, Smee subit une attaque brutale et inédite. La « Fly » libère une substance corrosive, liquéfiant à la fois son visage et son data core. Les téléspectateurs assistent alors, impuissants, à une scène aussi choquante qu’inattendue.

Trahisons et double-jeu chez Prodigy

Mais la série ne s’arrête pas là. La disparition de Smee met en branle d’autres événements tragiques. Arthur Sylvia, scientifique émérite de chez Prodigy, se retrouve licencié pour avoir osé remettre en question une directive sensible liée à Curly. Avant de quitter les lieux, il transmet à Hermit les codes nécessaires à la fuite avec Wendy et neutralise les trackers des autres hybrides. Hélas, alors qu’il tente de retrouver Smee dans le laboratoire de quarantaine, il tombe dans un piège fomenté par Slightly, désormais sous l’emprise du cyborg Morrow pour le compte de Weyland-Yutani : Arthur devient malgré lui l’hôte d’un xénomorphe. Ce basculement marque profondément l’équilibre fragile du groupe.

Survie impossible ? Des issues inattendues sont envisagées

Cependant, tout n’est peut-être pas joué d’avance ; quelques hypothèses alimentent déjà les discussions autour du sort réservé à ces deux victimes :

Smee pourrait voir sa conscience sauvegardée , et être ainsi « réinstallé » dans un nouveau corps grâce aux technologies expérimentales vues précédemment.

, et être ainsi « réinstallé » dans un nouveau corps grâce aux technologies expérimentales vues précédemment. Côté Arthur, rien n’interdit aux scénaristes d’imaginer une extraction chirurgicale extrême du xénomorphe – ou même une intervention spectaculaire via les talents inédits de Wendy.

Les amateurs du genre savent que dans cet univers hostile, tout retournement reste possible… même si la cruauté du monde d’Alien: Earth ne laisse guère place aux miracles durables.

Alien: Earth poursuit sa diffusion sur FX-Hulu.