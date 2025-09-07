L’épisode 3 révèle enfin le twist d’univers parallèle de la saison 2 de Peacemaker

Le troisième épisode de la saison 2 de Peacemaker révèle un rebondissement majeur lié à un univers alternatif, un élément désormais évident pour les spectateurs attentifs. Cette tournure narrative pourrait redéfinir l’intrigue de la série à venir.

Tl;dr Peacemaker découvre un univers parallèle dominé par l’idéologie aryenne.

Des indices révèlent l’absence totale de diversité ethnique.

Le récit interroge le héros sur ses choix et sa famille.

Un monde alternatif dérangeant dans « Peacemaker »

À mesure que la saison 2 de Peacemaker progresse sur HBO Max, un basculement inattendu émerge : la série, d’abord centrée sur les tourments de Christopher Smith alias Peacemaker (John Cena), glisse vers une exploration complexe du multivers. Loin du simple divertissement, ce nouvel arc met à nu les fractures d’un univers où le bonheur apparent cache une réalité glaçante. Dès les premiers épisodes, un malaise s’installe ; pourtant, ce n’est qu’à la troisième partie que la nature troublante de cette « perfection » devient évidente.

L’évidence ignorée : une société uniformisée

Parmi les détails qui interpellent, difficile d’ignorer ce que nous avions sous les yeux : dans cette dimension alternative, chaque scène — que ce soit au siège de l’A.R.G.U.S. ou lors d’une sortie en ville — ne montre strictement que des personnages blancs. Pendant que le spectateur suit la tentative maladroite de rapprochement entre Smith et une version différente de Harcourt, la mise en scène multiplie les indices. Là où l’A.R.G.U.S. originelle brille par sa diversité (avec notamment Langston Fleury, Adebayo, ou encore Sasha Bordeaux), son équivalent parallèle est monolithique.

Derrière le masque du héros : désillusions et révélations

En découvrant que sa famille — son père Auggie et son frère Keith — règne ici en véritables célébrités adulées, Peacemaker doit affronter une vérité douloureuse. Les spectateurs sont ainsi amenés à se demander si cette réussite n’est pas le fruit d’une victoire idéologique aux relents aryens, orchestrée par le clan Smith. Cette remise en question profonde vient frapper Smith de plein fouet sur plusieurs plans :

L’impact émotionnel de constater que ses démons familiaux survivent dans tous les mondes.

L’ambiguïté morale d’éprouver un attrait pour cet univers conquis par son père.

L’imminence d’une rupture tragique avec ses proches alternatifs.

Une allusion assumée à Earth-X et à l’histoire DC Comics ?

La référence n’a rien d’anodin pour qui connaît l’univers DC. Cette version dystopique rappelle ouvertement la fameuse « Earth-X », où la propagande nazie a triomphé suite à la défaite des Alliés, créant un monde dominé par des héros fascistes. James Gunn joue ainsi avec les codes, laissant planer le doute : s’agit-il d’un simple clin d’œil ou des prémices d’un événement DCU plus vaste ? Impossible à dire pour l’instant, mais la menace plane. « Peacemaker » pose une question dérangeante : et si le vrai danger venait de celui censé incarner la paix ?