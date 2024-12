Lego Star Wars: La Saga Skywalker est offert gratuitement sur l’Epic Games Store

Les joueurs peuvent désormais récupérer Lego Star Wars: La Saga Skywalker gratuitement sur l'Epic Games Store, une occasion unique de revivre les aventures de la célèbre saga galactique.

Tl;dr Epic Games offre Lego Star Wars: La Saga Skywalker gratuitement.

Lego Star Wars: La Saga Skywalker est reconnu comme l’un des meilleurs de la franchise Lego et Star Wars.

Il y a des préoccupations concernant les conditions de travail des développeurs.

Une nouvelle offre épique d’Epic Game

Chaque jeudi, Epic Games fait preuve de générosité en offrant de nouveaux jeux PC sur sa plateforme. Cette semaine, l’offre est particulièrement séduisante. En effet, vous pouvez vous procurer Lego Star Wars: La Saga Skywalker sans débourser un centime jusqu’à 11h le 12 décembre.

Un jeu Lego d’exception

Il s’agit sans conteste du meilleur jeu Lego auquel j’ai joué, et probablement même du meilleur titre Star Wars. Pas besoin de commencer par Star Wars, épisode I: La Menace fantôme si le nom vous donne encore des frissons 25 ans plus tard. Vous aurez l’opportunité de parcourir les histoires des neuf films principaux de Star Wars. Le jeu est marqué par l’humour caractéristique des Lego, avec des riffs astucieux (et souvent très drôles) sur des moments célèbres des films. Comme vous pouvez l’imaginer, Lego Star Wars: La Saga Skywalker regorge d’Easter eggs. Le visuel est également impressionnant. Autant de raisons qui font de ce jeu l’un de mes favoris de 2022.

Des ombres au tableau

Mais Lego Star Wars: La Saga Skywalker n’est pas exempt de défauts. Des rapports indiquent que les développeurs de TT Games ont été contraints de travailler de longues heures pour terminer le jeu, jetant une ombre sur celui-ci. De plus, l’aspect collectathon peut devenir fastidieux si vous prévoyez d’atteindre une complétion à 100%. Malgré tout, ce jeu offre potentiellement des dizaines d’heures de divertissement familial que vous pouvez désormais profiter gratuitement.

Une autre offre gratuite

Pour ceux qui seraient intéressés, sachez qu’outre Lego Star Wars: La Saga Skywalker, Epic Games offre également gratuitement cette semaine Bus Simulator 21 Next Stop.