LEGO Smart Brick : les briques de la marque danoise deviennent interactives

Avec les Smart Bricks, LEGO transforme chaque construction en une expérience connectée grâce à des capteurs, haut-parleurs et LED intégrés.

Un tournant connecté pour LEGO

Le monde du jouet s’apprête à accueillir une innovation de taille : LEGO vient d’annoncer l’arrivée des Smart Bricks, une nouvelle génération de briques dévoilée lors du CES 2026. L’idée ? Intégrer la technologie au cœur même du jeu, sans dénaturer l’esprit créatif qui fait le succès de la marque. Ce projet s’inscrit dans une initiative plus large baptisée Smart Play, où l’interactivité se fait tangible, brique après brique.

Des briques bourrées de technologie

Sous son apparence familière, la Smart Brick dissimule un ASIC de 4,1 mm — minuscule, même comparé à un plot traditionnel. Grâce à ce composant et à la puce Play Engine, chaque brique détecte mouvements, orientation ou encore champs magnétiques. Des bobines de cuivre intégrées permettent en outre de localiser et d’identifier les autres Smart Bricks aux alentours, rendant possible une interaction directe entre éléments du set. L’innovation ne s’arrête pas là : haut-parleur miniature, accéléromètre et LED s’ajoutent à la panoplie technologique. Le son diffusé n’est pas figé ; il répond aux actions du joueur en temps réel.

Pour enrichir cette expérience, deux nouvelles pièces font leur apparition : le Smart Tag et les Smart Minifigures. Le premier ressemble à une simple tuile carrée dépourvue de plots (format 2×2), mais cache un identifiant numérique lisible via une communication magnétique — évoquant le principe du NFC. Les Smart Minifigures possèdent également ce type d’identifiant. Leur utilité ? Déterminer le rôle ou la fonction attendue du set : par exemple, indiquer à la Smart Brick si elle doit simuler un vaisseau ou un animal. Pour rendre l’ensemble totalement autonome, l’entreprise a conçu le réseau local sans fil BrickNet, basé sur Bluetooth et doté d’un système exclusif nommé « Neighbor Position Measurement ». Selon Lego, toutes ces pièces communiquent ensemble instantanément, sans nécessité d’application ou d’accès internet.

Star Wars en fer de lance et lancement imminent

Impossible pour Lego de rater un lancement aussi stratégique : trois coffrets estampillés Star Wars ouvriront le bal du Smart Play dès mars 2026. Ces sets — pensés avant tout pour les plus jeunes — proposeront chacun un assortiment précis de Smart Bricks et Minifigures connectées :

Darth Vader’s TIE Fighter (473 pièces) – 70 dollars ;

Luke’s Red Five X-Wing (584 pièces) – 100 dollars ;

The Throne Room Duel & A-wing (962 pièces) – 160 dollars.

Si les tarifs dépassent ceux des ensembles classiques, ils restent contenus face aux technologies embarquées. Enfin, côté pratique, les batteries promettent plusieurs années d’autonomie et se rechargent simultanément sur un socle dédié. En somme, ce virage high-tech pourrait bien réinventer le rapport qu’entretiennent enfants et adultes avec leurs célèbres briques colorées.