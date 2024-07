L’édition Deluxe Remaster de “Dead Rising” se dévoile !

La version numérique sera disponible à partir du 19 septembre.

Capcom annonce l’arrivée prochaine de Dead Rising Deluxe Remaster

Capcom a récemment dévoilé la bande-annonce de son prochain jeu Dead Rising Deluxe Remaster, promettant un renouveau graphique époustouflant. Cette préparation spéciale sera destinée aux consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5, la Xbox Series X/S, ainsi qu’aux ordinateurs Windows.

Une version numérique dès le 19 septembre

Une bonne nouvelle pour les plus impatients d’entre nous, le lancement de la version numérique du jeu remasterisé est prévu pour le 19 septembre sur toutes les plateformes. Alors que la version physique ne sera que disponible en novembre.

Des graphismes retravaillés avec RE Engine

Pour ce qui est des modifications du jeu, Capcom a fait usage de son propre moteur de jeu RE Engine pour apporter des améliorations significatives à l’environnement du jeu, ainsi qu’aux personnages. Parmi eux, Frank West dont l’apparence humaine est plus réaliste et Madonna le caniche qui semble bien plus doux et ressemblant à un vrai chien.

Des améliorations de taille

En plus de ces nouveautés graphiques, Dead Rising Deluxe Remaster proposera des améliorations notables en termes de qualité de vie. Il y aura notamment l’ajout d’une sauvegarde automatique, une refonte des commandes du jeu, ainsi qu’une meilleure interface utilisateur. Autant d’améliorations qui promettent une expérience de jeu enrichissante.