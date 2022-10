Le Xbox Game Pass représente 15 % des revenus gaming de Microsoft

Phil Spencer donne des informations importantes sur le Game Pass. L'avenir s'annonce des plus intéressants.

Le service Game Pass de Microsoft est rentable et représente actuellement environ 15 % des revenus mondiaux de contenus et services Xbox. C’est le responsable de Microsoft Gaming, Phil Spencer, qui a partagé l’information sur la scène de la conférence Tech Live de The Wall Street Journal.

“Le Game Pass a une part de revenus globale de nos contenus et services probablement de 15 %”, expliquait-il à Sarah Needleman, de The Journal. “Je ne pense pas qu’il en prenne davantage. Je pense que le revenu mondial de 15 % est un gros chiffre, mais nous n’aurons pas, je pense, un futur dans lequel les abonnements comptent pour 50 à 70 % de nos revenus.”

Phil Spencer ajoutait que Microsoft avait récemment constaté une croissance “incroyable” sur PC, avec un ralentissement sur les consoles principalement dû à la saturation. “À un moment donné, vous avez atteint toutes celles et tous ceux qui veulent s’abonner sur console”, affirme-t-il. Microsoft annonçait il y a quelques jours que les abonnements PC Game Pass avaient bondi de 159 % par rapport à l’année dernière durant le 1er trimestre 2023. La firme de Redmond a aussi constaté que les joueurs profitent de davantage de jeux sur sa plateforme Xbox Cloud Gaming. Phil Spencer laissait alors entendre que le mobile jouerait un rôle majeur dans le futur du Game Pass.

L’avenir s’annonce des plus intéressants

“Si vous prenez le pari du long terme, ce que nous faisons, nous pourrons avoir accès à des joueurs sur toutes les plateformes sur lesquels les gens jouent – les téléphones Android et iOS -, nous voulons être bien positionnés avec du contenu, des joueurs et la capacité d’en profiter pleinement”, expliquait-il, rappelant indirectement que Microsoft veut construire un store Xbox qui sera disponible sur les appareils mobiles.

Phil Spencer était aussi catégorique quant au fait que le tarif du Game Pass augmentera à un moment donné : “Nous avons retenu nos prix sur nos consoles, nous avons retenu nos prix sur les jeux et sur notre abonnement”, rappelait-il. “Je ne pense pas que nous puissions faire cela tout le temps.”

C’est assez rare que des entreprises comme Microsoft partagent des chiffres comme ceux que Phil Spencer a partagés. Cela offre une vue intéressante de la manière dont des services importants comme le Game Pass comptent pour le géant américain et comment les dirigeants envisagent son évolution.