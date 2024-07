Le vrai crime derrière Le Fugitif que personne ne mentionne

Le Fugitif suit le Dr. Richard Kimble, accusé à tort du meurtre de sa femme, qui échappe à la police pour traquer le véritable coupable, un homme mystérieux avec un bras artificiel. Tandis que Kimble tente de prouver son innocence, il est poursuivi par le persévérant U.S. Marshal Samuel Gerard (dans le film) ou le Lieutenant Philip Gerard (dans la série).

Tl;dr La série et le film Le Fugitif pourraient être inspirés de l’affaire Sheppard.

Les créateurs ont nié cette inspiration, citant plutôt Les Misérables.

Le cas Sheppard a inspiré d’autres productions cinématographiques.

D’autres films, comme Chicago ou Jaws, s’inspirent également de faits réels.

Le mystère de l’inspiration derrière Le Fugitif

La série et le film Le Fugitif suivent les péripéties du Dr. Richard Kimble, faussement accusé de meurtre et en fuite pour prouver son innocence. Si l’histoire est techniquement fictive, certains pensent qu’elle serait inspirée de l’affaire Sheppard. En effet, en 1954, le Dr. Sam Sheppard a été condamné pour le meurtre de sa femme enceinte, avant que sa condamnation soit annulée en 1966 à cause d’une couverture médiatique partiale.

Les similitudes avec l’affaire Sheppard

Malgré les dénégations des créateurs de la série, les similitudes entre l’affaire Sheppard et Le Fugitif sont troublantes. Les deux protagonistes sont des médecins et les deux histoires impliquent un meurtre de femme. L’affaire Sheppard a d’ailleurs inspiré d’autres films et documentaires, comme Guilty or Innocent: The Sam Sheppard Murder Case et Reunited and It Feels So Deadly.

Les Misérables, véritable inspiration de Le Fugitif

Si les créateurs de Le Fugitif refusent l’inspiration de l’affaire Sheppard, ils reconnaissent celle de Les Misérables. Richard Kimble est un Jean Valjean moderne, en fuite et changeant constamment de ville, poursuivi sans relâche par le Lt. Philip Gerard, équivalent de l’inspecteur Javert.

D’autres films inspirés par des faits réels

De nombreux films sont connus pour être basés sur des faits réels, comme Chicago, inspiré du meurtre commis par Beulah Annan, ou encore Cast Away et The Terminal, basés sur des histoires de survie réelles. Certains films, malgré des intrigues apparemment invraisemblables, s’inspirent aussi de faits réels, comme 50 First Dates ou Jaws.